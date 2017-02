Los vallisoletanos, divididos ante las obras del puente de Poniente

Me temo que sobre este asunto tan importante no se han hecho unos estudios adecuados y objetivos. ¿alguien podría decirnos por donde van a continuar circulando los ciclistas una vez que pasen el puente dirección centro? Si el puente del Poniente es el que soporta mayor tráfico de acceso al centro de la ciudad ahora con dos carriles se producirán retenciones lo que obligará a los conductores a buscar rutas alternativas los que supondrá recorridos más largos, mayor consumo y mayor contaminación. Por otra parte, esto no beneficia al transporte público. Mucho me temo que los señores Puente, Velez y Sarabia harán bueno al anterior alcalde, algo que sería muy triste para esta ciudad