Paralizadas las tarifas de Auvasa a 14 días de que entren en vigor

La Comisión de Precios de Castilla y León, órgano adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, en la que participan empresarios, sindicatos y consumidores, decidió ayer no aprobar las nuevas tarifas de la empresa municipal Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa), que contemplan importantes cambios para potenciar el uso del transporte urbano y metropolitano en la capital.

Los nuevos precios, que fueron aprobados por el Ayuntamiento de Valladolid en noviembre y presentados en diciembre del año pasado, deberían de entrar en vigor el próximo 1 de marzo, por lo que la decisión a 14 días supone un frenazo administrativo en toda regla a la política de movilidad del equipo que preside el alcalde Óscar Puente.

La decisión se conoció ayer por la mañana después de la reunión celebrada en la sede de la dirección general de Comercio, que dirige Irene Núñez. El rechazó a las tarifas vino motivado por el incremento de algunas de ellas, que supone entre 7% y el 21%, en este último caso para los servicios especiales de Auvasa (los que son contratados por empresas y particulares para desplazar a viajeros o empleados). Las tarifas, sin embargo, conllevan la gratuidad para un segmento de viajeros (los infantiles hasta los 12 años), o reducciones del billete ordinario (hasta 0,20 euros) para los desempleados que cobren menos de 8.307 euros al año.

Durante la reunión de la Comisión de Precios, el sindicato CC OO y el representante de Cecale, Manuel Soler, rechazaron la propuesta en su conjunto de Auvasa, la Unión de Consumidores se abstuvo, al igual que el representante de la Junta, que argumentó que «no quería intervenir en la autonomía municipal». El único que votó a favor fue el miembro de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Finalmente, ante la ausencia del representante de UGT, el resultado fue de rechazo por mayoría.

La directora administrativa de Auvasa, Begoña Estébanez, asistió ayer a dicha comisión en un último intento de explicar el nuevo sistema tarifario en su conjunto, que contempla además un bono joven mensual sin límite de viajes por 22 euros, y el abono metropolitano combinado por 59 euros mensuales.

Este último, fue acordado con la dirección general de Transportes de la Junta, y comporta que Fomento percibiría 42 euros para pagar a las empresas privadas, mientras los otros 17 irían a las arcas del Ayuntamiento de Valladolid por el uso de los autobuses de Auvasa.

El acuerdo fue comunicado ayer por la directora general de Comercio al edil y presidente de Auvasa, Luis Vélez, que mostró su perplejidad por la decisión y «cómo se había demorado tanto tiempo en adoptarse». Fuentes de Economía dijeron ayer que «el Ayuntamiento se retrasó en meter la documentación antes del 1 de diciembre, por lo que no pudo tratarse en la reunión de la Comisión de Precios del día 21».

Según Vélez, «es increíble que la Administración regional no haya podido convocar antes una reunión para analizar las posibles pegas a las nuevas tarifas. En diciembre nos dijeron además que no había prisa, puesto que quedaba mucho tiempo hasta del mes de marzo, y ahora se descuelgan con esta resolución. No están de acuerdo con las tarifas, pero no nos dicen en cuales». Fuentes municipales indicaron que el bloqueó tarifario de no resolverse en los próximos días conllevará un retraso de la entrada en servicio de las nuevas prestaciones para la movilidad municipal.