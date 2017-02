La nueva ora de Valladolid, un galimatías de colores

Ya me extrañaba a mí que tardasen en poner esa nueva norma de tener que introducir la matrícula. Si ya de por sí la ORA es un robo, pues la calle es de todos, y ya pagamos impuestos de circulación, ahora hay que poner la matrícula para no poder ceder el tiket a otro usuario. Yo lo he hecho muchas veces, y tambien a la inversa, he recibido de otros usuarios un tiket con tiempo que aún faltaba por consumir. Al fin y al cabo, ya estaba pagado, y no veo por qué, si ha sido pagado el tiempo restante, tengan que cobrar de nuevo por ese mismo tiempo. Lo de pagar por el tiempo exacto no deja de ser algo utópico, por que no todo el mundo va a pagar con tarjeta o con móvil, digo yo que seguirán admitiendo monedas, con lo cual quedamos en lo mismo, pero seguiremos pagando dos veces por un mismo tiempo. En fin... otra manera más de sangrar al ciudadano para que una empresa se lo lleve calentito.