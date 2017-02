Cuando de la amistad surge una oportunidad de negocio

Amigas y residentes en el barrio de La Victoria. Ellas son Susana García (45) y María Jesús Piñero (47), dos emprendedoras que han puesto en marcha ‘Para Ti’, una tienda de regalos, complementos y decoración, situada en la calle San Lázaro de su barrio. Sus hijos son compañeros de colegio y ellas pronto fraguaron una fuerte amistad. El emprendimiento era un tema recurrente durante sus largas conversaciones en el parque. Solían hablar sobre la posibilidad de montar un negocio juntas, hasta que finalmente tomaron la decisión de ponerse en marcha. Susana lleva toda su vida trabajando en el sector de las artes gráficas, en el área de preimpresión.

Empezó con 16 años y todavía hoy continúa haciéndolo, desde hace un tiempo con un contrato de media jornada a turnos. «Me gusta mucho mi trabajo, pero siempre me ha atraído la idea de emprender. Cuando nació mi hija solicité la reducción de media jornada y pensé que ahora era el momento perfecto de completar la jornada con mi propio negocio», explica esta mujer que compagina su trabajo de siempre con su nuevo negocio.

Por su parte, María Jesús estuvo trabajando durante dos décadas como administrativa y en atención al paciente en una clínica privada. Después de un ERE de suspensión de 9 meses, finalmente, hace cuatro años, le llegó la carta de despido. Durante este tiempo ha buscado trabajo incansablemente, aunque sin éxito. «He hecho infinidad de cursos de atención al cliente, ofimática, creación de empresas y durante un corto espacio de tiempo trabajé como teleoperadora. El paro me ha pillado en una edad complicada en la que resulta difícil encontrar empleo. Yo sólo quería trabajar, me daba igual en lo que fuera, y por ello, finalmente, decidí emprender con mi amiga», comenta.

Ambas tenían muy claro que querían montar su negocio en el barrio, y estuvieron estudiando las diferentes posibilidades y necesidades de la zona. Primero pensaron en montar una administración de lotería o un estanco, pero los pliegos de condiciones, en especial la necesidad de disponer un local previo a la concesión de la licencia, era un requisito de difícil cumplimiento para ellas. «Después de mucho pensar, decidimos abrir una tienda de regalos, complementos y decoración y en diciembre del 2015 empezamos con la búsqueda de local. Teníamos claro que queríamos instalarnos en una de las calles más comerciales del barrio y nos costó poco encontrar lo que estábamos buscando. Además, tenía unos grandes escaparates, que fue lo que nos terminó por convencer», explica Susana.

A continuación empezaron con la búsqueda de proveedores. Para ello, acudieron a ferias especializadas del sector, como Intergift o Bisutex en Madrid, donde consiguieron contactos muy interesantes. «Emprender es complicado, por ello, nos estuvimos informando mucho. Estuvimos en la Ventanilla Única, en el Ayuntamiento, en la Agencia de Innovación y en Iberaval donde recibimos un gran asesoramiento, aunque es cierto, que la burocracia es muy lenta», añade María Jesús.

Ambas se están beneficiando de la reducción en la cuota de autónomos, lo que para ellas es «una gran ayuda, aunque insuficiente» La acogida que les han dado los vecinos del barrio ha sido excelente, muchos de ellos ya han repetido compras. «Todo el mundo nos felicita por lo bonita que está la tienda, por la calidad de nuestros artículos y por los precios que hemos fijado, que son bastante económicos. En este barrio la gente tiende a comprar en el pequeño comercio y lo cierto es que la Navidad fue una muy buena época de ventas», declaran.

En ‘Para Ti’, estas dos amigas venden todo tipo de artículos para la decoración del hogar, regalos y complementos para él y para ella. «En mi caso, es la primera vez que trabajo cara al público y me está encantando la experiencia. Se me pasan las horas volando», comenta Susana, quien está a media jornada en la tienda, mientras que su compañera hace la jornada completa. «Desde el principio hemos querido ir pasito a pasito, sin ninguna expectativa. Sabemos la ilusión y el trabajo que estamos poniendo en esto y creemos que nos va a ir bien, pero no queremos crearnos falsas esperanzas», añaden. A pesar de los miedos iniciales, ambas están muy satisfechas con la decisión tomada y con el rumbo que está tomando el negocio. «Si hubiera tenido que emprender yo sola, seguramente no lo hubiera hecho. Emprender con una amiga siempre es un gran apoyo», confiesa María Jesús.

Utilizan las redes sociales para difundir sus ofertas y novedades. Además han buzoneado un folleto informativo en barrios limítrofes al suyo, como Puente Jardín, Huerta del Rey y Girón. También van a participar como expositor en algunas ferias y mercados de moda y complementos. «Solo esperamos que esta aventura empresarial nos vaya muy bien y que nos de trabajo para muchos años. Si nos ponemos a soñar… soñamos con poder tener algún día una tienda en la calle Santiago, pero de momento, estamos más que contentas aquí».