Habrá comisión de investigación sobre la gestión de Valladolid Alta Velocidad

Los portavoces del PSOE, C´S, VTLP y SIVA han firmado esta mañana un documento de solicitud de constitución de una comisión de investigación sobre la gestión de Valladolid Alta Velocidad. El grupo municipal de Ciudadanos había presentado una moción en el último pleno para que se creara dicho órgano, que los populares no apoyaron de forma expresa y que sí recibió el respaldo de Toma la Palabra y Sí se Puede. No obstante, los tres grupos decidieron posponer su constitución hasta que se resuelva el proceso de liquidación o no de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que se reunirá el próximo jueves, 16 de febrero para tomar esta importante decisión.

No obstante, el PP registró posteriormente una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el soterramiento en el ámbito municipal, lo que causó indignación en la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, que acusó al PP de apropiarse de su idea.

«La presentamos nosotros el martes y no la apoyan, y ahora la registran ellos. Están teniendo una actitud vergonzosamente infantil, pero nos alegramos de haberles abierto los ojos. Ahora podrán explicar a los vallisoletanos qué han hecho durante 14 años para cargarse el soterramiento«, señaló Pilar Vicente, bastante contrariada por esa jugada.

También en el equipo de Gobierno mostraron su perplejidad por esta forma de actuar, de espaldas al pleno y haciendo suya una propuesta que presentó una compañera de corporación.