Las aspiraciones de Borja García en el PP provincial si se retira Ruiz Medrano

El congreso nacional del Partido Popular que arranca hoy disparará los movimientos, hasta ahora tímidos, para preparar candidaturas a una dirección provincial que podría abandonar su actual presidente, Ramiro Ruiz Medrano. Aunque la sucesión natural parece la del actual secretario provincial y presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, es el concejal de Valladolid Borja García Carvajal quien desde hace meses tantea sus opciones para liderar una lista que estaría respaldada por militantes y cargos públicos descontentos con la situación del PP por los resultados de las últimas elecciones municipales.

Con la prudencia que requiere el momento, en el que todavía no se han fijado fechas para los congresos regional ni provincial, Borja García Carvajal evita confirmar que se postulará para presidir el PP de Valladolid, aunque reconoce abiertamente – «porque también lo he dicho en los órganos del partido»– que «existe malestar porque perdimos la capital, grandes municipios» y la mayoría absoluta en la Diputación. Y tampoco oculta que ha mantenido contactos con esos afiliados y cargos públicos, como alcaldes, concejales o exediles insatisfechos con la situación del partido.

García Carvajal ha mantenido reuniones con miembros de la gestora del PP de Medina –quienes se sienten desprotegidos por la dirección del partido–, de Villaverde de Medina, Carpio, Tordesillas, Rueda «y otros muchos además de esos que comentas porque el PP es un partido de gobierno y hemos perdido los grandes municipios, lo que generó un gran malestar que no se ha superado». También contaría con el apoyo de algunos concejales del Ayuntamiento de Valladolid alineados en su día más con Javier León de la Riva que con el partido. No obstante, Borja García reconoce que no es el momento de postularse, «pero sí de hablar». «La etapa de Ramiro Ruiz Medrano se termina y no sabemos si Jesús Julio Carnero dará un paso al lado. Tengo que saber qué va a hacer el presidente, a quien desde Nuevas Generaciones apoyamos en los congresos de 2008 y de 2012», explica el edil, quien por edad está ya fuera de la organización juvenil.

«No sé si continuaré»

Preparado para asistir al cónclave que comienza hoy en Madrid, Ramiro Ruiz Medrano insistió ayer en que «no toca hablar de esto, y no es una frase hecha». «El debate se abrirá cuando hayan pasado los congresos nacional y regional porque, entre otras cosas, no me he planteado aún qué voy a hacer. Quien quiera abrir ahora este debate, que asuma su responsabilidad», espetó.

El presidente provincial del PP considera que es sano que haya discusión y propuestas y recuerda que en sus dos elecciones ha tenido contrincantes. «Sé que hay candidaturas moviéndose, pero esos movimientos no tocan ahora, aunque todos los afiliados tienen libertad para concurrir a las elecciones a la dirección del partido», añade, para insistir en que es de los presidentes más noveles, por lo que podría entender que estaría capacitado para afrontar un mandato más. Reitera, no obstante, que todavía no lo ha pensado y no ha tomado una decisión sobre su continuidad al frente del partido en Valladolid.