200 euros si encuentras a 'London'

Hace 6 años me perdieron, estando yo de vacaciones, a mi perra por esa zona.

Puse carteles ofreciendo 500?. La encontró afortunadamente una pareja en coche de León a unos kms de Ceinos. Y no quisieron ni un euro al ver la reacción nuestra y de la perra al volvernos a juntar tras 20 días.

Hoy la perrita ya no vive, pero la actitud de Marta y Stanley no se me olvidará mientras viva.

Suerte en la búsqueda.