Teresa Rodríguez: «Podemos debe de huir de la confianza ciega en los líderes»

La parlamentaria andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, se mostró hoy en Valladolid partidaria de limitar los mandatos y del reparto de cargos dentro de la organización, para instalar una nueva forma de cultura política. Rodríguez, que participó en la Sala Borja en un acto de presentación de la candidatura de Podemos en Movimiento, la corriente que se presenta al próximo congreso de Podemos de Vista Alegre, reclamó una organización en la que se combine la acción política en las instituciones con la presencia en los movimientos sociales de la calle.

«¡Ojo con los liberados dentro de la organización. Tenemos que huir de las confianzas ciegas en los líderes. Podemos no surgió en una probeta de la Universidad Complutense», apuntó Rodríguez al centenar de seguidores de la corriente en Valladolid, cuyos representantes tendrán el próximo fin de semana que elegir al secretario general de Podemos y la estrategia a seguir.

Rodríguez recordó que después de las elecciones andaluzas del 2015 «hubo presiones desde Madrid para entrar en el gobierno de Susana Díaz, en un intento de atraer más a los votantes socialistas. Y nosotros dijimos que había que decidir sobre nuestro territorio. Si lo hubiéramos hecho, ahora seguiríamos atados de pies y manos a ese gobierno».

Teresa Rodríguez dijo que sigue existiendo un conflicto de intereses entre los que ganan mucho y el resto de la población que sobrevive en condiciones precarias. «Tres personas en España tienen la misma riqueza que 14 millones, y la desigualdad en nuestro país crece 20 veces más que la media europea. Somos el segundo país más desigual de la Unión europea y de la OCDE, y el 84% de la carga fiscal la soportan quienes viven de sus manos y tienen un salario», señaló.

La parlamentaria andaluza forma parte de la lista alternativa a Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, en la que también están el eurodiputado Miguel Urbán, la diputada en la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno, y el alcalde de Cádiz, José María González ´Kichi´. Esta opción plantea una descentralización de la organización para que las decisiones no se tomen solo en función de los intereses del núcleo del partido, y considera que el debate entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ no contribuye a cambiar la situación de la gente.

«Corremos el riesgo enorme que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derechos. Cuando nos quitan algo, si no se sabe quién se lo quito no los echará de menos. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Esa es la discusión más importante que tenemos ahora, no quien aparece en el cartel», dijo Teresa Rodríguez, que volvió a criticar el dinero empleado por el Gobierno para el rescate de los bancos.