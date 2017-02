El redactor de El Norte Antonio G. Encinas recoge el premio Vodafone de Periodismo

«La transformación digital no va a cambiar el periodismo». «La objetividad y la investigación» de los trabajos premiados ayudan a «salvaguardar» esa idea, sostuvo ayer el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, José María Lasalle, en la entrega de los XVI Premios Vodafone de Periodismo a Antonio García Encinas, de El Norte de Castilla; Javier Salas, de El País; Marta García Aller, de El Independiente, y a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) por su trayectoria en beneficio de los colectivos vulnerables, galardón que recogió su representante en España, Francesca Fritz-Prugda.

Lasalle animó en su intervención a los premiados a huir del «periodismo populista» porque socava un oficio que debe mantenerse fiel a la objetividad y a la investigación, y que se encuentra inmerso en una transformación digital que ni mucho menos llevará a una etapa de «posperiodismo, ni de posverdad ni de poshumanidad». «La experiencia nos dice que es posible que lo humano sea compatible con la transformación digital porque esta va unida a la de las personas. La rapidez de ese cambio no está reñida con pensar ni con vivir».

Antonio G. Encinas, durante su discurso. / Iñaki Bilbao

El secretario de Estado cerró un acto celebrado en Madrid en el que el presidente de Vodafone, Francisco Román, agradeció a Encinas que implicara en el trabajo premiado a personas con otras capacidades en la utilización de nuevas tecnologías. «Como has dicho, como sociedad no éramos capaces, hasta no hace muchos años, de entender a otros; todo lo que es integración es esfuerzo, y todavía queda mucho por hacer».

Sobre el escenario del auditorio ‘Rafael del Pino’ y ante familiares, amigos e invitados, Encinas reconocio que «es un honor poder representar aquí, por un motivo tan especial, a El Norte de Castilla, mi casa», y explicó cómo una noticia de 1971 que leyó en la hemeroteca, en la que se informaba de un desfile benéfico en favor de «los subnormales», le llevó a plantearse el reportaje de integración que le ha valido este premio, en el que muestra la evolución de una sociedad que acepta a personas con otras capacidades. «Hoy mis hijas comparten aula con compañeros en silla de ruedas y mi periódico se vuelca en todas aquellas iniciativas que tengan que ver con el mundo de las personas con discapacidad. Hoy puedo dedicar este premio a Malena, a Rubén, a Álvaro, a tantos como ellos y a sus familias, que tanto me han enseñado». «Aún nos queda mucho por hacer –dijo– y por eso les invito a que sigan siendo partícipes de esa tarea común».