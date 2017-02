Los bomberos de Valladolid llevan a cabo una veintena de actuaciones a causa del viento

Los bomberos de Valladolid han contabilizado cerca de una veintena de actuaciones a lo lardo del día por causa del fuerte viento, según han apuntado fuentes del cuerpo a Europa Press.

En la mayoría de ellas, los bomberos han actuado para afianzar tejados, cornisas e incluso recuperar mobiliario que había salido volando de alguna vivienda.

En este sentido, una de las actuaciones más 'curiosas' se ha realizado en la Calle del Monasterio de Yuste donden han tenido que recuperar una mesa que había en una terraza de uno de los inmuebles de la copa de un árbol.

La Agencia de Protección Civil mantiene la alerta por fuertes vientos, con rachas de hasta 140 kilómetros horas en la comunidad para las próximas horas.

En este sentido, el 112 se recomienda, si las personas se encuentran en las viviendas, revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas, toldos, entre otros; asegurar puertas y ventanas, especialmente las exteriores; no salir de casa o refugio durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales y permanecer lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior.

Además, el Centro de Emergencias acosenja no protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles; no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios; extremar las precauciones si se va a conducir, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad; no tocar cables ni postes del tendido eléctrico, prestar atención a las emisoras de radio y televisión y, ante cualquier emergencia, llamar al 112.