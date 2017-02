Protesta contra una gasolinera en Zaratán

Algo más de trescientas personas entre profesores, alumnos, padres, madres y representantes de sindicatos docentes, se han manifestado hoy en Zaratán contra el proyecto de apertura de una gasolinera a menos de cien metros del Colegio Público Violeta Monreal.

«No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de los que dependen la supervivencia, la estabilidad, el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana», han reivindicado los manifestantes mediante la lectura de un manifiesto con la que ha concluido la protesta.

Ha sido a primera hora de esta tarde, al término de la jornada lectiva en el Colegio Público Violeta Monreal, en la rotonda de acceso al centro educativo junto a la que se pretende abrir una estación de servicio que ya dispone de licencia, a menos de cien metros de las aulas y a cincuenta de las viviendas más próximas.

«Como madres y padres, nos preguntamos, ¿qué valores les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué solidaridad es ésta, que ignora al vecino que tenemos al lado, sólo porque su problema no es el mío? ¿Qué nos está pasando como sociedad, cuando vetamos al que no opina lo mismo que yo?», apunta el manifiesto.

Protección de la salud

La protección de la salud de los alumnos, unos cuatrocientos matriculados con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, ha sido el objetivo de esta manifestación que ha durado una hora y en la que ha participado personal directivo del centro.

El asma y la leucemia son algunas de las patologías asociadas a la exposición continuada de compuestos químicos como el benceno concentrado en las gasolineras, según estudios médicos esgrimidos por la Asociación de Madres y Padres del colegio, organizadora de esta protesta.

Israel Vaca, padre de tres alumnos que cursan estudios en el Violeta Monreal, ha explicado a Efe que no pararán de convocar actos de rechazo «hasta que no se suspenda definitivamente» el proyecto de de apertura de la gasolinera, aunque no han decidido el formato.