Visual Politik, un proyecto auspiciado por un vallisoletano, logra 146.000 seguidores en un año

Su especialidad son los análisis en profundidad, en vídeos de diez minutos, de países que apenas salen en los medios convencionales y de temas políticos y económicos a los que no siempre se les presta atención. Bueno, eso, y sus camisas hawaianas, que hacen furor en internet. Y es que a los hombres de Visual Politik, uno de los canales de you tube con mayor crecimiento en todo el mundo en el último año, ya hasta les reconocen sus fans por la calle e incluso les regalan camisas, y les envían música para que la incorporen como banda sonora a sus vídeos.

Su más reciente éxito ha sido convertirse en trending topic en Perú. ¿La causa? Eligieron al presidente Pedro Pablo Kuczynski como uno de los personajes del año en uno de sus vídeos de balance y la vicepresidenta Mercedes Araoz lo retuiteó, llena de orgullo. «Incluso tuvo eco en prensa», recuerda Enrique Fonseca, periodista vallisoletano y uno de los tres promotores de Visual Politik. «En Perú tenemos mucha gente que nos sigue. Es un país al que le tenemos mucho cariño porque creemos que lo están haciendo bastante bien».

Todo comenzó hace ahora un año, cuando Fonseca y sus dos amigos santanderinos Enrique Couto y Alberto Rodríguez se reunieron en Soria para poner en marcha el proyecto de un canal de YouTube dedicado a la política. «Sabíamos que había hueco porque apenas había canales independientes, al margen de los vídeos de los medios informativos, y también era original nuestra idea de hacer vídeos temáticos, y el tono con el que queríamos hacerlo».

Hoy, un año después, no solo cuentan con 146.000 seguidores y 60.000 visitas diarias, y son ya el canal político en español más visto (por delante de La Tuerka) sino que Visual Politik ha sido reconocido como uno de los que más rápidamente han ganado audiencia el pasado año en todo el mundo. Y no solo eso, sino que van a lanzar la versión en inglés del canal en colaboración con el célebre youtuber Simon Whistler, presentador de ‘Top tenz y Today I found out’. «Estamos encantados porque este hombre vive de esto y tiene medio millón de seguidores», aclara Enrique Fonseca.

En busca de ingresos

El éxito de Visual Politik les acerca cada vez más al objetivo soñado de la rentabilidad. «El mes pasado obtuvimos por primera vez por publicidad unos ingresos bastante dignos, y estamos gestionando nuevos patrocinadores», admite. Una notable recompensa al esfuerzo de publicar al menos dos vídeos a la semana. Una tarea nada despreciable tratándose de un equipo humano tan exiguo.

Todo surgió, en realidad, como consecuencia de la fascinación que los tres tienen hacia la política. Enrique Fonseca ha realizado, de hecho, trabajos de asesoría política para el PP y UPN y sus compañeros de canal imparten habitualmente seminarios sobre política y economía. Uno de esos encargos les llevó hasta las Islas Fidji y de allí volvieron cargados de esas pintorescas camisas de colores que se han convertido en la seña de identidad de los locutores de Visual Politik. «Es algo original, simpático, que no molesta y que aporta a los vídeos un punto de color».

Enrique tiene ya nueve camisas distintas en su ropero, que va alternando a la hora de grabar sus locuciones para los vídeos. «Nos costó mucho animarnos a salir y dar la cara, porque no somos gente carismática. Pero luego vas cogiendo tablas. Hemos intentado suplir nuestras limitaciones como presentadores con un montaje de imágenes muy elaborado». Tan elaborado que les ocupa no menos de nueve horas por cada vídeo. A los que hay que sumar otros dos días de trabajo previos para la redacción del guion. «Buscamos que todas nuestras afirmaciones estén basadas en datos y refrendadas por fuentes fiables, o por medios, y, por descontado, siempre les citamos». Están especialmente orgullosos de haber superado ya al otro canal político en castellano, La Tuerka, que era más veterano en la parrilla de internet. «¿La ideología del canal? Nos tienen como referente liberal porque defendemos la libertad individual, de comercio y de inmigración, así como la responsabilidad fiscal y la moderación. Pero no somos dogmáticos. Siempre decimos que estamos dispuestos a cambiar de opinión si alguien nos da los datos». Eso sí, no ocultan que también tienen sus bestias negras: Vladimir Putin y Donald Trump.

«Yo soy muy europeísta; Couto, no tanto. En lo que sí coincidimos es en que somos muy pro globalistas. Creemos que la globalización es buena y que está ayudando a mejorar el mundo. De hecho, cada día hay menos pobreza y menos violencia», explica Fonseca, que es, en sí mismo, un ejemplo personal de la libertad de movimientos que predica, pues vive en la República Checa, donde tiene a su familia.