El PSOE recurre la aprobación del escudo de Villalón de Campos

El Grupo Municipal Socialista de Villalón de Campos ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno del 27 de diciembre de 2016 por el que se aprobaba el escudo de la localidad porque el boceto propuesto por el equipo de gobierno incumple las normas básicas del diseño heráldico, no se adapta a la descripción que se hace del mismo y, además, incumple el informe de Secretaría.

Los socialistas denunciaron ya en el debate del pleno las irregularidades de la propuesta y pidieron la retirada de ese punto del orden del día, según afirman fuentes socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En su recurso el PSOE advierte que a pesar de que el Cronista Mayor de Armas de Castilla y León en su informe dice que la propuesta del Escudo Municipal para el Ayuntamiento de Villalón de Campos se adapta a las reglas y usos heráldicos, el boceto propuesto no cumple la normativa de diseño heráldico.

Entre las irregularidades que denuncia el Grupo Socialista se encuentra que la forma no es la española, no se utilizan los colores heráldicos y aparecen elementos que no se citan en la descripción del escudo.

La propuesta define al escudo de Villalón como en campo de plata, un brazo en gules con la mano al natural entrando por la siniestra y empuñando un medio vuelo (alón) azur y timbrado con corona real abierta.

Sin embargo, a juicio de los sociliastas, el boceto no tiene forma española, el fondo no es color plata heráldico, el rojo del brazo no es el gules ni el azul del medio vuelo es el azur, aparece con un borde o filera que tampoco tiene las medidas que exige la tradición heráldica y tiene una cartela que sólo pueden llevar los escudos de las localidades que hayan tenido esa concesión.

El informe de Secretaría también recogía las características que debía tener el diseño del escudo y que el boceto incumple. «La tradición heráldica de Villalón no se merece que se la maltrate de esta forma. El escudo de Villalón es el más antiguo de la provincia, aunque todavía no haya sido aprobado oficialmente. Tiene una historia muy rica y no se puede permitir que lo que el PP quiera aprobar como escudo de Villalón sea una caricatura que vulgariza esa tradición heráldica y no respete nuestra historia», ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Villalón de Campos, Javier González Trapote.

El recurso concluye la vía administrativa y deberá ser resuelto por el pleno de Villalón en el plazo de un mes.