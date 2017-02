La Guardia Civil ocupará de forma provisional la antigua escuela infantil Veo Veo de Laguna

El pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero aprobó ayer la cesión temporal del inmueble que albergaba la antigua escuela infantil Veo Veo a la Guardia Civil hasta que este Cuerpo de seguridad disponga de un nuevo cuartel ya que el actual se encuentra en estado ruinoso, según el informe de un arquitecto que insta a abandonarlo de manera inmediata.

Fue la Subdelegación del Gobierno la que se dirigió al Ayuntamiento para pedir un inmueble que albergara a los agentes hasta que derriben el cuartel actual y construyan en el mismo lugar uno nuevo. El convenio entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del gobierno, aunque todavía no está redactado, puede contemplar por las conversaciones preliminares mantenidas, la ocupación de la antigua escuela infantil por un periodo mínimo de un año y un máximo de seis, hasta que se redacte el proyecto y se construya el nuevo cuartel.

La Subdelegación del Gobierno anunció al Ayuntamiento que en caso de que no facilitara una dependencia para un cuartel provisional abandonarían Laguna de Duero y prestarían el servicio desde el cuartel de San Isidro, en Valladolid, «con la consiguiente incomodidad para los vecinos de Laguna que quisieran presentar una denuncia», declaró el teniente alcalde Juan José Tomás Biosca, quien añadió que Laguna es un municipio seguro gracias a la presencia de la Policía Local y Guardia Civil.

Nuevo cuartel

La construcción de un nuevo cuartel es una demanda pendiente desde hace más de diez años al Ministerio del Interior. Precisamente por este motivo, el Ayuntamiento cedió en el año 2006 una parcela de 646 metros cuadrados colindante a la que ocupa el actual, para su construcción y se comprometió a facilitar unas instalaciones provisionales mientras durasen las obras. Incluso para acelerar el proyecto, el arquitecto municipal redactó el anteproyecto. Sólo faltaba la construcción, que le corresponde al Ministerio del Interior y que se ha ido retrasando año tras año.

Aun así, las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Laguna no han mostrado unanimidad para satisfacer los deseos del Ministerio del Interior. De esta manera, mientras el equipo de gobierno formado por Independientes por Laguna y PSOE tiene claro que hay que ceder la antigua escuela Veo Veo a la Guardia Civil para evitar que se vayan del municipio, otras formaciones como PP, aunque no quiere que se marchen no votaron a favor «por coherencia con las familias que defendimos cuando se anunció el cierre de Veo Veo», declaró su portavoz Luis Minguela.

En parecidos términos se manifestó el portavoz de IU-Laguna en marcha, Jesús Salamanca, quien dijo que si se apela al interés público para cambiar el uso dotacional del inmueble que acogió la escuela infantil, también es de interés público destinarlo para otros servicios sociales, «de los que también carece el municipio». Por su parte el portavoz de Laguna sí se puede, Jesús Sáez, dijo que no puede votar a favor de un convenio que no conoce. «Deberían traer a la aprobación del pleno el convenio cuando se conozca su contenido». El alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez, se comprometió a informar a todos los grupos de los avances en la redacción del convenio.

El Ayuntamiento de Laguna anunció el pasado mes de agosto el cierre de la escuela infantil Veo Veo por falta de alumnos y porque ninguna empresa se había presentado al concurso para su gestión. Para la concejala de Educación, María Luisa Cortijo, el final de Veo Veo no fue tan sorprendente porque la natalidad en Laguna de Duero ha «bajado muchísimo».

Así, las cosas, el Ayuntamiento disponía de un inmueble cerrado, en buen estado de conservación, al que no había pensado ninguna utilidad para su aprovechamiento. Ya Alfredo Pérez Rubalcaba anunció en 2006, cuando era ministro del Interior, que el cuartel se construiría en 2011. El cuartel de la Guardia Civil de Laguna alberga a cerca de medio centenar de agentes.