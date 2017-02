Alertan de que el pinar de Aldeamayor lleva camino de convertirse en un vertedero

El portavoz del Grupo Municipal CI-CCD en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, Félix Antonio Calleja Bolado, ha alertado del estado del pinar de la localidad y ha pedido que se tomen medidas urgentes de limpieza para que no se convierta en un vertedero.

El edil de CI-CCD, a través de un comunicado recogido por Europa Press, califica de lamentable el actual estado del pinar fruto, por un lado, del «gamberrismo» de quienes se dedican a hacer el botellón en esta zona, sin tener en cuenta su extraordinario valor medio ambiental y, por otro, de aquellos que lo usan como un «estercolero, sin miedo alguno porque como no hay vigilancia ni control, y campan a sus anchas depositando basuras como restos de obras, electrodomésticos, coches abandonados».

CI-CCD insiste en que está «harto de tanta dejadez y abandono por parte de este gobierno municipal», de ahí que se sienta legitimado para denunciar al alcalde como máximo responsable «por no saber o no querer utilizar los recursos para que posibles incendios no se produzcan, no solo en el pinar de Aldeamayor, sino en otras zonas de alta valoración medioambiental del municipio».

Limpieza

Además, Félix Antonio Calleja destaca que la hora de limpiar el pinar «es ahora», pues luego cuando empiece el buen tiempo y las altas temperaturas todos estos residuos incontrolados pueden originar posibles incendios con dimensiones incalculables para todos.

En esta línea, CI-CCD exige al alcalde «que se implique y esté más pendiente de las zonas verdes de la localidad, ya que lamentablemente tanto el señor Fernando de la Cal como sus socios de gobierno en el Ayuntamiento han dado muestras de una gran descoordinación y falta de responsabilidad con este asunto de vital trascendencia para todos».

Por último, Calleja vuelve a reclamar la limpieza del pinar de Aldeamayor, «para revertir este estado de abandono y que estos hechos no se vuelvan a repetir jamás».