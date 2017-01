Saravia reconoce haber «pecado de optimista» con las obras de Pilarica

El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha reconocido haber «pecado de optimista» con las obras de Pilarica, aunque ha insistido en que se trata de un problema creado por el «Gobierno» de España para concluir apuntando que están «muy cerca» de solucionarlo.

Así lo ha manifestado a través de una carta personal que recoge Europa Press y que titual '500 días'. En la misiva, Saravia reconoce que hay dos asuntos que le «quitan el sueño». Uno está relacionado con el 29 de octubre, mientras que el otro se refiere a las obras de Pilarica. En ambos casos, aclara, no por actuaciones «improcedentes», sino por el «retraso» en llevar a cabo los proyectos.

«A pesar de la intención clarísima sobre cómo actuar, y de la dotación presupuestaria suficiente (es decir, de haber adoptado las decisiones políticas fundamentales), la máquina administrativa ha retrasado hasta términos inconcebibles el inicio de las obras», ha señalado en la carta.

En este sentido, ha señalado que por las «enormes ganas» de solucionar los temas cuanto antes, ha hablando desde el principio de unos plazos que luego se han ido «incumpliendo» de forma «contundente». «Y van ya, en el caso de Pilarica, esos 500 días desde el cierre del paso a nivel que, lógicamente, tienen disgustadísimo al vecindario», ha reconocido.

Saravia apunta que el «problema» no lo han creado ellos al explicar que el paso se cerró cuando lo «decidió» el Gobierno de España por sus «propios intereses electorales», sin haber dejado «resuelta» la conexión entre ambos lados de la vía.

«En la Concejalía de Urbanismo, de acuerdo con la asociación vecinal, diseñamos el anteproyecto de la plaza de Rafael Cano bajo las vías, pero al redactar el proyecto de ejecución, por las dificultades específicas (para garantizar que los trenes puedan pasar soterrados debajo de la cimentación de la nueva plaza) ha habido que contratarlo fuera. Y esto ha sido causa de nuevos retrasos», ha puntualizado Saravia.

Saravia ha incidido en que se está «a punto» de adjudicar, pero el paso a nivel lleva «500 días cerrado», repite.

«He pecado de optimista, es obvio. Y me responsabilizo de ello. Pero he estado en el barrio cuantas veces me lo han reclamado. Lo he explicado. Creo que tienen razón en su enfado, pero creo también que estamos muy cerca de solucionarlo. Sin plazos, pero con decisión: lo antes posible», ha concluido en su carta.