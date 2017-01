Los vecinos piden más vigilancia ante las aglomeraciones de jóvenes en el Campo Grande

De sentido común, pero sigo preguntando y la POLÍCIA MUNICIPAL QUE HACE, nadie les ve SEMANA TRAS SEMANA, no aplican la ley, LA APLICAN, QUE HACEN, que tiene que ser el AYUNTAMIENTO QUIEN GANA EL TRABAJO DE LA POLICÍA MUNICIPAL, que es quien aplica la ley en Valladolid. Yo no quiero que esto sea un far west, cada fin de semana.