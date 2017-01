El recado del actor Jorge Sanz a León de la Riva

La pregunta fue directa. Andreu Buenafuente, durante la entrevista del miércoles por la noche al actor Jorge Sanz en su programa, Late Motiv (minuto 15:00 a 16:50 del vídeo), le espetó: «¿Podrías contar a nuestros amigos del público qué tal llevas la relación con los políticos, y concretamente con el alcalde de Valladolid [sic]?». No se refería, sin embargo, al actual regidor, Óscar Puente, sino a su predecesor, Javier León de la Riva, como dejó claro inmediatamente el actor en su respuesta. Sanz rememoró una anécdota que sucedió durante la Seminci 2010, cuando decenas de personas se concentraron en la alfombra roja de la Gala de Clausura del Festival para protestar por las declaraciones de De la Riva sobre «los morritos» de la entonces ministra Leire Pajín. Ocurre que a Sanz se le pudieron mezclar los recuerdos, porque en 2014 León de la Riva pronunció otra de sus frases más recordadas, 'la del ascensor'. Y en aquella edición Jorge Sanz también pisó la alfombra roja, entonces acompañado por Antonio Resines.

«Bueno, es que el acalde de Valladolid, el nuevo no, pero había uno antes que llevaba 18 ó 19 años y se convirtió en un cacique», comenzó a responder el actor a la pregunta de Buenafuente. «Y a mí a veces me pierde mi personaje. Viajo por la vida con este hombre que se llama Jorge Sanz, voy con Jorge Sanz por la vida, y a veces hay cosas que dice… Este hombre llevaba no sé si 18 años en el poder en Valladolid y tenía enfadados a todo el mundo, a sus funcionarios, a las feministas… Porque dijo que si un hombre se metía en un ascensor y se rompía la camisa y la chica salía llorando le podía denunciar, cómo son las chicas… O sea, era un tío de un desagradable», resumió.

Recorte de la página de El Norte del 26 de octubre de 2014. La última edición de Seminci en que coincidieron Jorge Sanz y Javier León de la Riva. / EL NORTE

«Y en una de estas ‘Seminchi’ [sic], o sea la Semana de Cine de Valladolid, que él se la había apropiado, cuando es una cosa del cine y de todos los españoles, en la alfombra roja estaba protestando todo el mundo, sus funcionarios, las feministas... Y al tío no se le ocurrió otra cosa que poner unos altavoces así y con bachata a toda mecha». En un vídeo emitido entonces por Ceres TV se comprueba que, efectivamente, en 2010 un grupo de personas llamó «impresentable», pancartas en mano, al regidor vallisoletano. Y en mitad de la protesta se escucha la música atronadora de la megafonía.

«No se oía nada. Y le digo ¿y esto? Porque claro, los medios ahí gritando –pone voz de desgañitarse– '¡Jorge, ¿qué tal, qué tal?!' Y le digo al alcalde '¿y esto?' Y me contesta 'esto por las protestas. Están protestando y cuanto más protestan, más les subo el volumen', me dice el tío. Y le digo 'estarás orgulloso, ¿no? Un alcalde que escucha a su pueblo, por lo que veo'. Menos mal que le han puesto de patitas en la calle ya», concluyó el actor.