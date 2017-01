El paro lleva a mínimos la llegada de población extranjera a Valladolid

Dos pantalones, una chaqueta, una manta y una almohada como equipaje. Poca comida y menos dinero. Jamal cerró hace diez años la maleta en su Casablanca natal (Marruecos) y la metió en las tripas de un autobús que le llevó a Madrid.Después, Valladolid. Era marzo. Llovía mucho. «Vine con un contrato de una empresa de la construcción. Me lo consiguió un amigo, que ya estaba trabajando aquí. Pero solo me respetaron los 15 días de prueba». Después... Dice Jamal que después afrontó uno de los peores momentos de su vida. «Lo que sufrí en España el primer mes no voy a olvidarlo nunca, es como una herida en mi corazón». Tampoco hay que hurgar en ella ni buscar los detalles de las cicatrices. «No conocía la cultura, la ciudad, qué papeles me hacían falta, no había nadie que me pudiera ayudar y solo sabía una palabra en español».

–¿Qué palabra?

–Trabajo. Solo sabía decir trabajo. Me pasé todo ese mes buscando obras por la ciudad. Y preguntaba que si les hacía falta gente. Yo decía: ‘Trabajo, trabajo’. Me busqué la vida por mí mismo.

Jamal tiene hoy 36 años, dos hijas nacidas en Valladolid, vive en Delicias, trabaja en la Sala Borja y recuerda ante medio centenar de voluntarios de la Red Íncola cómo fueron sus primeros días aquí. «Es importante escucharles; de su experiencia aprendemos qué necesitan y en qué podemos ayudar», explica Miguel Boronat, uno de los integrantes de esta escuela de voluntariado que ha incluido, entre sus sesiones, una clase especial en la que tres inmigrados cuentan cómo han echado raíces en Valladolid... y cómo la crisis ha cambiado también su situación.

La recesión económica que ha sacudido España desde el año 2007, la debilidad del mercado laboral y las altas tasas de desempleo han incidido de forma especial en las personas extranjeras que decidieron venir en busca de un futuro mejor: el paro en este colectivo es del 33%, cuando la tasa general baja del 16%. «La pérdida de empleo en la provincia ha incidido sobre todo en la construcción y en los servicios, sectores en los que había un mayor porcentaje de población extranjera trabajando. Por eso el desempleo les ha afectado más», explica Rosa Eva Martínez (Comisiones Obreras). De los 12.098 afiliados de 2009 se ha pasado a los 8.832 de 2016. Sergio Platel (UGT) señala con el dedo a la burbuja inmobiliaria: «Durante el ‘boom’ de la construcción se necesitó mucho mano de obra, no había suficiente con la nacional, por eso se buscó a trabajadores foráneos, que ya venían con contrato desde sus países de origen».

Esto generó una importante afluencia de población extranjera durante el primer decenio de este siglo. En el año 2005 llegaron 3.937 personas. La cifra creció hasta las 4.966 en 2006. El techo se alcanzó en 2007, cuando desembarcaron 7.626 foráneos. Y después, la crisis, el paro, la falta de oportunidades. Se acabó el efecto llamada. El último dato cerrado (de 2015) dice que ese año llegaron 1.558 (una quinta parte). «Y un número importante son profesionales altamente cualificados, perfiles formativos que a lo mejor no existen en España y que hay que traer de otros países de Europa», dice Platel.

Otras provincias

La cifra de extranjeros se mantuvo más o menos estable (en torno a los 30.000) hasta el año 2012. Desde entonces ha bajado. Hay que tener en cuenta que buena parte del descenso se debe a concesiones de la nacionalidad española (6.456 entre 2006 y 2015), pero también hay bajas en el padrón por la salida de extranjeros que vivían en Valladolid, «no tanto por el retorno a sus países, como por la salida a otras provincias o países para buscar trabajo», asegura Platel.

–¿Qué consejo le daríais a un familiar, a un amigo que decidiera venir a España?–, preguntan desde el foro de voluntarios de Red Íncola a las tres personas que se han ofrecido a contar su experiencia.

Responde Fátima (nombre ficticio), mujer marroquí, de 42 años, que lleva 15 en Valladolid: «Yo les diría que, si están ganando algo, que si allí tienen trabajo, lo que sea, que es mejor que se queden. Si vienen van a sufrir y no van a encontrar nada. Mejor que se queden en su país, con su familia. Hay que venir con la cabeza alta... y ahora no hay trabajo».

Miroslav, búlgaro, 48 años, once en España, abunda en la idea:«El problema es el paro.No hay trabajo. Hay mucha diferencia de cuando llegamos nosotros. Ya no es tan fácil como antes. No hay empleo. Y si no se sabe el idioma, es todo más complicado», dice Miroslav. La suya es la comunidad más numerosa. En la capital residen 3.058 ciudadanos procedentes de Bulgaria (llegaron a ser más de cuatro mil). «Muchos se han marchado. A Alemania, por ejemplo. Yo ahora estoy pensando en ir a Barcelona. Un compañero me ha dicho que allí hay algo más de trabajo que aquí», dice Miroslav, quien cuenta en su currículo con empleos en la construcción, la agricultura, la ganadería («con vacas, con ovejas...»). «Con trabajo se vive mejor», cuenta. Hay frases que no aguantan discusión. «Cuando no tienes trabajo sufres, no tienes dinero para pagar el alquiler...», añade Jamal, quien ha trabajado «de albañil, jardinero, electricista...» y ahora, explica, disfruta del mejor empleo de toda su vida, en la Sala Borja.

–Si no tuvieras trabajo, ¿volverías a tu país?

–Yo soy optimista, tengo resistencia. No pienso mucho en el futuro. Nadie sabe cómo vendrá el futuro. Así que es mejor no pensar en ello. Yo disfruto del momento. Si no, no vas a ser feliz nunca. Hay que aceptar que la vida es así, que siempre habrá cosas buenas y malas. Y que las malas hay que olvidarlas. Ahora estoy muy cómodo. Siento que mis compañeros son como mi familia, me gusta tener responsabilidades.Me llevo bien con los vecinos...

–¿Habéis sentido racismo en España?–, preguntan los voluntarios.

Y Jamal toma de nuevo la palabra:«Si alguien me mira mal o me falta al respeto, no le hago mucho caso.A veces ha pasado, por ejemplo, al hacer cola para algún papel. Pero no le doy importancia. A lo mejor esa persona que me mira mal ha tenido una mala experiencia con un extranjero y piensa que todos somos iguales. Yo siempre intento evitar los problemas con alegría. Soy marroquí y estoy orgulloso de mi país. Allí están mis amigos, mi familia. También soy responsable y respetuoso. Soy un espejo de mi país. Y quiero que se tenga una buena imagen de él, de Marruecos. España también es mi país. Llevo diez años. Mis hijas han nacido aquí. Son españolas...».

–Siempre habrá buenas y malas caras, pero he encontrado a mucha gente que me ha ayudado, que me ha enseñado y acogido–, añade Fátima, hoy en el paro, después de haber trabajado durante años en restaurantes, en mataderos, como empleada del hogar. «Enfermé, me tuve que operar, ya no puedo trabajar como antes... y la última empresa en la que estuve cerró por la crisis». Pero no cree que vaya a regresar a su país.Sus raíces pucelanas son bien profundas. Sus tres hijos han nacido aquí. Tienen en Valladolid sus amigos, sus compañeros de colegio... su futuro.

Hijos escolarizados

El retorno a sus países no suele ser una opción. Sobre todo en el caso de familias que ya llevan años aquí, con los hijos escolarizados, con redes sociales establecidas. «Lo que sí hemos constatado es que el hombre ya no es el sostén de muchas de estas familias», indica Rosa Eva Martínez (CCOO). Los primeros años, el salario que entraba en casa era el del varón: el albañil, el peón, el jornalero agrícola que trabajaba en la construcción y el campo. Muchos de ellos están hoy en el paro... y son ellas, las mujeres, quienes mantienen el hogar. «Es una realidad el incremento de empleadas de servicio doméstico... y este trabajo es desempeñado sobre todo por mujeres», apunta Martínez.

Es algo en lo que incide Platel (UGT): «Cada vez prestamos más servicios vinculados con la renta garantizada y los cambios de tarjeta, para que el titular sea la mujer, que es quien dispone de trabajo». Otra tendencia es la sustitución del asalariado extranjero por el falso autónomo. Y también el cambio de dirección en los flujos:«Asesoramos cada vez más no a extranjeros que vienen a España, sino a españoles que quieren ir a trabajar al extranjero».

Red de voluntarios

Jamal, Fátima y Miroslav cuentan su experiencia, responden a las preguntas que les lanzan desde una de las salas de la residencia María Inmaculada, en la calle Ruiz Hernández. El encuentro se enmarca en el curso de formación de voluntarios que organiza la Red Íncola, plataforma que desde el 4 de mayo de 2006 engloba a colectivos que trabajan para la atención de personas desfavorecidas en Valladolid, sobre todo inmigrantes.

Disponen de servicio de primera acogida, formación (la enseñanza del idioma es fundamental), empleo, presencia social y área pastoral, además de esta formación de voluntariado. Durante los últimos días, el curso ha organizado diversas actividades (actos de calle, juegos en la calle Olmo, misas y un encuentro de las entidades que desde la Iglesia atienden a la población extranjera) y una cita especial con tres inmigrantes para que contaran, de primera mano, su experiencia y qué han echado de menos en los servicios que han recibido desde su llegada a España. «A mí me han ayudado mucho. De no ser por ellos, cada vez que me he caído no me habría levantado», explica Jamal.

«Un amigo me comentó que había un curso que daban los de Red Íncola en la plaza de España. Como soy muy vergonzoso, como no me gusta ser muy pesado, tampoco suelo pedir ayuda... La ayuda es importante, pero lo mejor que he recibido de los voluntarios es la sonrisa», añade Jamal. Fátima y Miroslav también tienen buenas palabras para ensalzar la labor de una entidad, la Red Íncola, que cuenta con más de cuatrocientos voluntarios y, según datos de la última memoria, atendió a cerca de 2.115 personas en sus programas de primera acogida (alimentación, alojamiento, formación...). «Por eso es importante también conocer sus impresiones, saber si se sienten bien acogidos», explica Eduardo Menchaca, coordinador de una red impulsada en un primer momento por los jesuitas. Y aprender de sus necesidades.

Por ejemplo, en sus inicios, en 2006, la atención principal estaba enfocada al empleo de adultos varones, los que solían llegar como avanzadilla antes de traerse a la familia.Hoy, once años después, los esfuerzos están puestos sobre todo en la segunda generación, en los hijos que requieren, por ejemplo, atención escolar para reforzar su integración.