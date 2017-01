¿Por dónde podrá circular tranquilo con su bicicleta en el centro de Valladolid?

La novedosa intervención ya está adjudicada a la empresa Señalización y Conservación de Carreteras por importe de 60.493 euros y el plazo de ejecución es de tan solo quince días. La adjudicataria espera la orden del Ayuntamiento para arrancar con la pintura y la instalación de los postes, un comienzo que depende de que la condiciones climatológicas sean las adecuadas para que la ‘impresión’ en la calzada sea óptima.

Tres ramales de ciclocarriles y ciclovías –canales de tráfico compartidos, pero con preferencia para la bicicletas– recorrerán las principales calles del centro de Valladolid de forma inminente y modificarán sustancialmente la conducción de vehículos a motor, que se verán obligados a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en estos recorridos, si quieren circular por ese espacio de la calzada.

El de mayor longitud –1.675 metros– partirá desde la plaza de Poniente (el nuevo diseño del puente ya incluye un carril-bici desde Vicente Mortes) y recorrerá la plaza de Rinconada y Cebadería hasta llegar a Fuente Dorada, punto en el que se bifurcará en dos direcciones. Una, hacia la plaza de la Libertad, mientras que la segunda continuará por Cánovas del Castillo, Fray Luis de León, Pedro Barrueco, Cardenal Mendoza (colegio San José) hasta llegar a Colón, donde conectará con el carril-bici que lleva hasta la Facultad de Filosofía y Letras.

(Sigue leyendo después de la imagen)

En este trayecto hay calzadas con más de un carril y otras de carril único. Pues bien, en las primeras el espacio con preferencia para las bicicletas será el situado a la derecha en el sentido de la circulación. Estará señalizado horizontal y verticalmente y la velocidad máxima permitida será de 30 kilómetros por hora. En este canal el ciclista será el rey. Podrá circular por el centro del vial, ocupándolo en su totalidad, y para ser adelantado por los coches estos tendrán que proceder a realizar una maniobra en toda regla. Nada de bocinazos ni de achuchar a los del pedal. Cambio al carril contiguo de la izquierda dejando una amplia distancia lateral de separación.

En las calzadas de sentido único y con un solo vial de circulación la operación será igual. Las dos ruedas mandarán y los que vayan a motor tendrán que adaptarse al ritmo de los del manillar.

Por San Quirce

El segundo ciclocarril, de 800 metros de longitud, partirá de la confluencia de Isabel la Católica con la calle San Quirce para recorrer esta última vía y continuar por San Pablo y Angustias hasta la plaza de Bajada de la Libertad, donde morirá.

La inversión prevista permitirá una tercera reserva para los ciclistas, que en principio no estaba contemplada. Será el tramo entre la plaza de San Cruz y la calle Angustias a través de Librería, Duque de Lerma y Esgueva. En este recorrido de sentido único las bicicletas tendrán también máxima prioridad y los que tiran del acelerador deberán adaptarse a circular a 30 kilómetros por hora. Ojo para los que puedan pensar que si en ese momento no hay un ciclista a la vista se le puede dar más alegría al coche, porque no será así. Treinta es treinta y quien los rebase podrá ser multado por los agentes de la Policía Municipal.

Reserva en primera línea

Estos itinerarios contarán, además, con líneas detención adelantadas en los pasos de peatones con regulación semafórica. Se trata una franja junto las rayas de cebra solo para bicicletas y motos, que les permitirá situarse en primera línea de espera hasta que el semáforo autorice continuar la marcha, de esta manera «se refuerza su seguridad y se minimiza la exposición a los gases emitidos por la combustión del resto de vehículos».

La iniciativa del equipo de gobierno pretende fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte sostenible y facilitar su utilización mediante la mejora de la seguridad vial y las condiciones de circulación al conectar tramos de carril-bici aislados sin que sea imprescindible la construcción de infraestructura específica, que sería lo ideal, aunque no siempre es posible, tanto por la configuración del espacio urbano como por la necesidad de una inversión muy cuantiosa.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, señala, además, que este es un primer paso de «pacificación del tráfico» en el casco histórico, que podría complementarse más adelante con una limitación a 30 kilómetros por hora en toda la almendra central de la ciudad, tal y como se recoge en el borrador del nuevo PGOU. El Ayuntamiento tiene previsto seguir ampliando la red de ciclocarriles y ciclovías en los principales canales de circulación del cogollo urbano.