El turismo en Valladolid bate récord, con un crecimiento superior al de la media nacional

Valladolid batió durante el año 2016 sus marcas turísticas, con la llegada de más viajeros (416.718) y la superación de las 700.000 pernoctaciones. La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, hizo un positivo balance de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con un crecimiento por encima de la media nacional y regional La media nacional de crecimiento ha sido de, en número de viajeros, del 6,74%, y, en número de pernoctaciones del 7,07%; mientras que la ciudad de Valladolid ha crecido, en el primero de los casos, un 9,50%, pasando de 380.326 a 416.718 viajeros, y, en el segundo, un 6,35%, de 659.155 a 700.987.

Entre los datos destaca la consolidación de la desestacionalización de la afluencia de visitantes a la ciudad de Valladolid; es decir, la llegada de turistas se reparte de manera más uniforme a lo largo de todo el año. "La desestacionalización es el reto de cualquier destino turístico y requiere de los esfuerzos y la colaboración de los agentes implicados. A su vez es una de las claves del sector. Ello se debe, fundamentalmente, a su constante y de calidad oferta cultural, deportiva y congresual", explican desde el Ayuntamiento.

El sector hotelero resalta además la necesidad de reforzar los resultados entre semana. Si los fines de semana arrojan unas cifras "satisfactorias", la situación todavía es débil en los días laborables, por lo que los responsables del sector demanda más medidas que contribuyan a acercar a Valladolid congresos y reuniones profesionales de lunes a viernes.

Los datos del INE arrojan información sobre los viajeros, que son las personas que realizan, al menos, una pernoctación en un alojamiento reglado (hoteles, hostales, etc.). Sin embargo, en cuanto a visitantes se refiere, también es necesario tener en cuenta a los excursionistas - que son los visitantes que pasan el día en la ciudad pero no pasan la noche en la misma - así como a aquellos turistas que pernoctan en alojamientos no reglados, tales como casas de amigos y familiares.

Tomando como fuente las encuestas realizadas por el Observatorio Cultural y Turístico de la Ciudad de Valladolid, de las personas que en 2016 han visitado la ciudad, el 52,53% ha pernoctado en alojamientos reglados, el 28,20% ha pasado el día en Valladolid, y el 19,27% restante ha estado durante varios días visitando la ciudad, y estando en casa de amigos y familiares.

Madrid y la propia Comunidad de Castilla y León -con un 27,33 y un 17,51% respectivamente- son el origen de la mayor parte de los turistas que visitan la ciudad, seguidos por los procedentes de Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, que se sitúan por encima del 6%.

Los visitantes califican con un notable (7,62) a la capital, con valoraciones entre 7,02 y 8,33 –en una escala del 0 al 10-, destacando la excelente conservación de sus monumentos, su amplia y variada oferta cultural, así como el cuidado del entorno de la ciudad. También es destacable la valoración dada a la atención y amabilidad de los vallisoletanos.