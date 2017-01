Padres y profesionales de la Casa Cuna, contra el cierre de la escuela infantil

La plataforma creada por las familias y el equipo de profesionales de la Escuela Infantil Casa Cuna han calificado de «injusticia» el cierre del centro educativo, un proyecto que se inició en el año 2011 gracias a la iniciativa de la Diputación de Valladolid, «poniendo en marcha un servicio lleno de ilusión, esfuerzo, objetivos en común, impulsando un desarrollo profesional, familiar e incluso personal; dando cobertura a una necesidad creada para todas aquellas familias trabajadoras de la provincia de Valladolid que tienen ubicado su puesto de trabajo en la ciudad y facilitando así la tan ansiada conciliación familiar y profesional», reza en un comunicado la plataforma.

Tras seis años de andadura y con una ocupación completa o casi completa durante todos los cursos escolares, «se nos traslada la posibilidad del cierre debido al incumplimiento de las expectativas, puesto que ha aumentado el porcentaje de alumnos de la localidad vallisoletana en detrimento de los procedentes de la provincia de Valladolid», explica este colectivo, que justifica este hecho, básicamente, a la falta de difusión por parte de la titular del centro, la propia Diputación de Valladolid.

En ese sentido, explican que desde la propia institución provincial se está negociando un acuerdo con la Fundación Personas para la cesión de las instalaciones que anteriormente ocupaba el Centro de Integración Juvenil, que alberga alrededor de unos 4000 metros cuadrados, y las dependencias destinadas a la Escuela Infantil, «con el fin de crear un centro asistencial en las primeras instalaciones y un centro de atención temprana para personas con discapacidad en la actual escuela».

La plataforma asegura que apoya y ampara la iniciativa de este proyecto, «que nos parece un recurso fundamental, pero estamos en total desacuerdo del cierre de la Escuela Infantil, ya que según las dimensiones de los dos centros debería ser posible la cohesión de ambos recursos». A su juicio, dadas las necesidades generadas a nivel social de la Escuela Infantil y del Centro Asistencial y de Atención Temprana, la viabilidad, «el sustento y sostenibilidad de uno y otro es totalmente compatible».

Tanto las familias como los profesionales que trabajan en el centro dicen sentirse víctimas de los recortes sociales y educativos, «que sin motivo justificado generan una gran injusticia social».

Apoyo de Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valladolid advirtió ayer que no apoyará la cesión del edificio de la escuela infantil Casa Cuna a la Fundación Personas hasta que la institución provincial dé una solución y una salida a los padres de los niños que usan actualmente el servicio de guardería y que tienen derecho a una reserva de plaza para el próximo curso. Así se lo retransmitió ayer Pilar Vicente al vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, a quien ha explicado que su grupo «sí que está de acuerdo» con la iniciativa de la Fundación Personas de hacer un centro de día y una residencia, aunque ha precisado que «la decisión de implantar un servicio de guardería de atención temprana no estaba en la idea inicial de la Fundación, y no debería llevarse a cabo sin antes dar una solución a los padres».

Vicente ha recordado también que el proyecto de la Fundación Personas en la Casa Cuna requiere unas reformas estimadas en 1,5 millones de euros, «una cantidad que quizá podría salir de proyectos menos necesarios para los vecinos, como el de Fuensaldaña», ha apuntado la representante de Ciudadanos, según recoge Europa Press.

Además, en calidad de concejala del Ayuntamiento de Valladolid, Vicente ha recordado que se reunió con la edil de Educación del Consistorio de la capital y esta le transmitió que «es inviable» con las plazas disponibles que hay dar cabida a todos los niños que se quedarían sin el servicio en Casa Cuna.

En la web change.org ya se ha abierto una recogida de firmas en contra del cierre de Casa Cuna que cuenta con cerca de 600 firmantes. «Desde Ciudadanos nos unimos a la preocupación de los padres y nos comprometemos a hacer todo lo posible para darles una solución», ha concluido Pilar Vicente.

Por su parte, fuentes de la Diputación Provincial han asegurado que aún no hay ninguna decisión tomada al respecto de la cesión a la Fundación Persona de esta escuela infantil. «Tenemos que conocer a fondo el proyecto primero. Eso sí, sea cual sea la decisión se tendrá muy en cuenta a los padres que utilizan actualmente ese servicio de guardería», añadieron.