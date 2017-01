Laguna declara la guerra del agua a Valladolid: «No vamos a pagar más que los de la capital»

El Ayuntamiento de Laguna de Duero debe más de 1,5 millones de euros al de Valladolid en concepto de depuración de aguas residuales porque se niega a que sus vecinos «paguen más que los de la capital por el mismo servicio». Concretamente, la deuda contraída se debe a los impagos correspondientes al último cuatrimestre de 2015 y los tres primeros trimestres de 2016. El cuarto aún no ha sido facturado.

El concejal de Servicios Urbanos, Francisco Barbillo, no entiende por qué un vecino de Laguna tiene que pagar más que uno de Valladolid por el mismo servicio. «Las negociaciones siguen abiertas y hay buena voluntad por ambas partes de llegar a un acuerdo, pero mientras duran las negociaciones no puedo hacer un pago que sería admitir el precio con el que no estamos de acuerdo, porque este precio inicial es claramente perjudicial para los intereses de Laguna, ya que supondría multiplicar casi por tres la tasa de depuración».

Según ha denunciado el portavoz de IU-Laguna en Marcha, Jesús Salamanca, los pagos han sido requeridos por el Ayuntamiento de Valladolid, sin que hasta el momento el equipo de Gobierno, IL-PSOE, haya cumplido ni haya dado explicación alguna a la Corporación y a la ciudadanía. Este punto lo rechaza Barbillo, quien dice que en todas las comisiones de Urbanismo hay un punto fijo que es la marcha de las negociaciones con el Ayuntamiento de Valladolid sobre la depuración de aguas.

Y es que una de las prioridades del actual equipo de Gobierno de Laguna en lo relativo a la depuración de aguas residuales es que los vecinos no paguen más que los de Valladolid. Sin embargo, el contrato que el Ayuntamiento de Valladolid tiene firmado con Aquona especifica que la tarifa que Aquona (que es la que recauda) aplicará a los municipios del alfoz que depuren en la EDAR de Valladolid vendrá determinado por el precio medio que paguen los vecinos de la capital.

Pero en el precio medio de Valladolid, además de los costes de depuración, también entran lo que se puede denominar como extras, niveles freáticos, aguas que se filtran en la red sin que haya sido potabilizada, aguas pluviales... Ocurre que Laguna también tiene sus extras, que tendría que sumar a los de Valladolid y que hace que finalmente el recibo en Laguna se incremente sustancialmente con respecto al de la capital.