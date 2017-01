Valladolid suma 37 días consecutivos sin ver una gota de lluvia

Ocurrió el 15 de diciembre. Aquel día, jueves para más señas, llovió en la capital. Los 6,4 litros por metros cuadrados caídos entonces fueron los últimos recogidos por el pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuyos expertos auguran que aún tardará en repetirse la escena. Así que no es de extrañar que los ríos de la capital arrastren mínimos históricos para el invierno después de 37 días sin precipitaciones. Tanto es así que el Pisuerga ha marcado este mes un caudal de tan solo 10,82 metros cúbicos por segundo, ligeramente por encima de sus registros del verano (7,19), cuando lo habitual para estas fechas son 100 metros cúbicos y hace justo un año, un 13 de enero, amenazaba con desbordarse con un pico de 773, según los datos facilitados por la Aemet y por la Confederación Hidrográfica del Duero.

La ausencia de lluvia, según reconoce el meteorólogo Jesús Gordaliza, «comienza a ser preocupante en un invierno en el que aún no se ha recogido ni una gota después de un diciembre muy seco –se recogieron solo 12 litros, cuanto lo habitual son 53–, un otoño que también lo fue y un verano en el que literalmente no llovió». Pero es que en enero lo habitual es que caigan 40 litros por metros cuadrado y aún no se ha recogido ni uno. Para encontrar una situación similar hay que remontarse a 1981, cuando tan solo cayeron 0,8 litros en todo el enero –aquel fue el enero más seco de la historia–.

El Pisuerga, hace un año, en plena crecida. / Ricardo Otazo

La pertinaz sequía que azota al conjunto de la provincia viene a prolongar la registrada durante el último semestre del año pasado, un 2016 que en su conjunto concluyó en la media habitual gracias precisamente a las lluvias registradas en enero, cuando se recogieron la friolera de 135,4 litros por metros cuadrado, lo que lo situó como el enero más lluvioso.

Pero aquello es historia y los ríos muestran hoy a las claras la ausencia de lluvias. El Pisuerga apenas alcanzaba ayer los veinte metros cúbicos por segundo, cinco veces por debajo de lo normal, y el Esgueva arrastraba un caudal ínfimo de 0,97, cuando hace un año alcanzó los 10,90.

Nubarrones en el horizonte

Las previsiones apuntan a que continuará sin llover por estos lares, al menos, durante los próximos días y solo a partir del jueves que viene se vislumbra algún nubarrón. Lo que sí continuará es helando por la noche con mínimas que hoy pueden volver a rondar los -6 grados en algunos puntos de la provincia –está activada la alerta amarilla por ello–, si bien las máximas diurnas se mantendrán por encima de los 10 grados.

Habrá que esperar, por tanto, para desempolvar unos paraguas que llevan ya 37 días guardados en los armarios.