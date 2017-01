Los mejores gimnasios y entrenadores personales de Valladolid para ponerte en forma

Nada mejor que ponerse en manos de profesionales de gimnasios como Fitnesspark, Proporción A, Vacceos Box, Go fit y CDO, y de entrenadores personales como Daniel Simón y Javier García para ponerse en forma y mejorar la calidad de vida.

FITNESSPARK

Fitnesspark dispone de casi 1.500 metros cuadrados de amplias y luminosas instalaciones donde, gracias a la maquinaria más innovadora del mercado, el entrenamiento se personalizará en una llave inteligente que le guiará y le hará más efectivo. Sus profesionales asesorarán sobre el entrenamiento específico más conveniente a las necesidades de cada persona.

Su mejor credencial es el método Pilates. Fitnesspark cuenta con uno de los mejores Estudios y son un referente en Valladolid. La calidad de sus entrenadores está avalada por la fidelidad de sus asociados. El método Pilates de tonificación corporal es un sistema de ejercicios de fuerza, flexibilidad, estabilidad y control postural adaptable a cualquier condición física que trata el cuerpo como un todo integrado, desde la musculatura más profunda a la periférica. El resultado es un cuerpo equilibrado, alineado y sano.

Y a través de la gimnasia abdominal hipopresiva consiguen mejorar la postura y evitar el dolor de espalda, aumentar el tono muscular y del suelo pélvico. Reduce la incontinencia urinaria y estreñimiento, mejora la circulación… «El mejor sistema para reducir cintura».

Fitnesspark ofrece otros servicios como clases colectivas (Ciclo, Zumba, Pump, GAP, Yoga, Combat, Kick boxing, Kendo, Bailes); entrenador personal, plataforma vibratoria y Kinesis; gabinete de masaje y estética; terma/solarium; servicio de toallas y de taquillas; Fitness Café y servicio Wi-fi.

Además, Fitnesspark, uno de los centros deportivos más veteranos de Valladolid, celebra su aniversario con una estupenda promoción que podrás descubrir a través de Facebook. Ángel Peña, director del centro, reconoce que el éxito de estos 20 años es la adaptación a las necesidades de nuestros socios, la profesionalidad de nuestros técnicos, nuestro compromiso con la salud y nuestra experiencia, credibilidad y cercanía.

Dirección:C/ Adolfo Miaja, 30 47014 (Parquesol) Valladolid

Teléfono: 983 344 300

e-mail: informacion@fitnesspark.es

Web: www.fitnesspark.es

Facebook: fitnesspark Valladolid

PROPORCIÓN A

Proporción A es un centro deportivo dedicado a deportistas profesionales y personas que quieran realizar entrenamientos de élite. Para ello, cuentan con medios y métodos de entrenamiento únicos en Castilla y León para lograr el más alto rendimiento.

Nacho González y Sergio Maroto son los emprendedores de este proyecto, ambos graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, apasionados de su profesión y con experiencia en el deporte de élite, como entrenador y preparador físico respectivamente del equipo de balonmano Recoletas Atlético Valladolid, que juega en liga ASOBAL.

El trabajo de Proporción A reside en el entrenamiento interválico a alta intensidad, en la prevención y readaptación de lesiones y en el trabajo de fuerza y CORE. Así, su trabajo gira en torno al entrenamiento personal a nivel de élite, entrenamientos y asesoramiento a deportistas y equipos profesionales, entrenamientos amateur, prevención y rehabilitación de lesiones y smart training, una modalidad de ejercicio en grupo con un mismo objetivo común.

Todos los entrenamientos en este centro cuentan con un seguimiento exhaustivo durante el ejercicio y posterior a él, a través de diversos dispositivos electrónicos que controlan en todo momento los ejercicios en sí, la forma y los movimientos de la persona, para poder realizar un estudio completo del estado físico y la efectividad. Esta medición, completamente personalizada facilita un control del ejercicio diario, así como del cuerpo, que sirve para planificar los entrenamientos de la siguiente sesión.

Dirección: C/ Monasterio de Yuste 5, Valladolid

Teléfonos: 983 503 096 / 608 185 642

Web: www.proporciona-fit.com

Facebook: www.facebook.com/ProporcionAfit/?fref=ts

VALLADOLID VACCEOS BOX

Con una programación propia, Vacceos Box lleva desde 2013 creando nuevos atletas y mejorando el estado físico y el nivel de vida de cientos de vallisoletanos. Vacceos Box es un centro deportivo cuya actividad principal es el CrossFit, además de ser un centro especializado en halterofilia y powerlifting, contando con clubes adscritos a sendas federaciones y asociaciones, siendo pioneros en Valladolid en dichas especialidades deportivas.

Para quien aun no conozca el CrossFit, 'El deporte del fitness', señalar que se define como un Sistema de Entrenamiento y Acondicionamiento Físico basado en la realización de movimientos funcionales, constantemente variados y realizados a alta intensidad. La rutina ¡no existe! Corre, salta, levanta peso, trepa, lanza, transporta..., en una sesión de CrossFit el cuerpo se enfrentará a multitud de desafíos, otorgándote múltiples estímulos que harán que consigas el mejor estado de forma de su vida de una manera divertida y eficaz.

Las clases tienen una hora de duración y tienen una capacidad máxima de 12 personas, por lo que el entrenamiento se convierte en un servicio muy personal, en el que los coach estarán pendientes de su progreso y esfuerzo a cada momento. Las instalaciones de Vacceos Box no se parecen en nada a las que hayan visto antes en Valladolid y el ejercicio físico que se realiza en ellas tampoco tienen semejanzas en la ciudad. «Si crees que CrossFit no es para ti, te equivocas, llama y prueba una clase gratuita. En Vacceos no usamos máquinas, las hacemos», explican.

Dirección: C/ Industrias,1 esq. Av.Salamanca, 47195 (La Flecha) - Instalaciones de Padeld10z

Teléfono: 619 105 144

Web: www.valladolidvacceosbox.com

e-mail: info@valladolidvacceosbox.com

Facebook: www.facebook.com/Valladolid-Vacceos-Box-1457671897892330/?fref=ts

DS ENTRENADOR PERSONAL

DS Entrenador Personal es un espacio creado para mejorar la salud integral de sus clientes. Cuentan con varias salas y con el material más novedoso para que la persona que contrate sus servicios logre sus objetivos en un ambiente confortable.

Daniel Simón, gerente de DS Entrenador Personal, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cuenta con quince años en el ejercicio de la profesión y diez de experiencia como entrenador personal. Además, como entrenador nacional de atletismo, ha dirigido y entrenado varios clubes.

En DS Entrenador Personal realizan entrenamientos totalmente personalizados, aplicando las técnicas más novedosas y teniendo en cuenta las características de cada persona. Dentro de sus servicios, el cliente puede elegir entre entrenamiento tradicional o electroestimulación integral sin cables y en seco. Además, cuentan con una academia de preparación física para opositores a cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Junto al servicio, acompaña una planificación personalizada de entrenamiento para realizar fuera de la sala a través de su aplicación móvil.

Los servicios que ofertan se dirigen a personas de cualquier edad, condición física y estado de salud, buscando lograr su objetivo. Los entrenamientos se imparten de forma individual, en dúo o grupos reducidos. También cuentan con un servicio de nutrición como complemento al entrenamiento gestionado por Marta Cendón, dietista-nutricionista.

La sala DS Entrenador Personal se encuentra dentro de las instalaciones del CDO Covaresa.

Dirección: C/ Felipe Sánchez Román, s/n, Valladolid.

Teléfono: 627 701 693

e-mail: danielsimonep@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/DSEntrenadorPersonal/

GO FIT VALLADOLID

El centro deportivo GO fit Valladolid está especializado en el fomento de hábitos saludables que contribuyan al bienestar de las personas, organizaciones y comunidades haciéndolas más capaces y felices. GO fit se caracteriza por el desarrollo de programas de salud en torno a tres pilares: ejercicio físico pautado, nutrición equilibrada y un correcto descanso para que sus abonados vivan más y mejor.

La firma inició su andadura en 2009 con la apertura de GO fit Montecarmelo (Madrid) y, actualmente, cuenta con trece centros distribuidos entre España y Portugal. Para este 2017 tiene previstas cuatro nuevas aperturas. La misión de GO fit Valladolid es ofrecer un servicio integral y excelente gracias a:

-Un equipo profesional altamente cualificado.

-Más de 220 actividades dirigidas a la semana.

-El exclusivo método ADAPTIV, que divide las actividades indoor en cuatro niveles para que todo el mundo tenga acceso independientemente de su condición física previa.

-Programas de entrenamiento personalizado, coordinados y pautados por un entrenador de sala fitness que garantiza la consecución de tus objetivos con la rutina que mejor se adapta a tus necesidades.

-Grandes espacios dotados de maquinaria de alta gama de la firma Technogym.

-Unas instalaciones vanguardistas que te permiten mejorar su salud en un entorno relacional y seguro.

-Servicio de nutrición, solárium, pista multideporte exterior y parking con 240 plazas.

-Zona de agua con dos piscinas interiores (vaso nado y vaso aprendizaje) y 1 exterior.

-Circuito hidrotermal con spa, sauna y baño de vapor.

GO fit también fomenta la actividad física y el deporte en los más pequeños a través, por ejemplo, del programa GO fit KIDS, que permite completar su entrenamiento mientras sus hijos se divierten con ejercicios lúdicos que les alejan de modos de vida no saludables al tiempo que ocupan su tiempo libre de manera correcta y racional.

Dirección: Calle del Asteroide, s/n. 47011 Valladolid.

Teléfono: 902 006 500

e-mail: valladolid@go-fit.es

Web: www.go-fit.es

CENTRO DE DEPORTES Y OCIO COVARESA

El CDO nace el 8 de febrero del 2008, y lo hace dando lugar a una moderna instalación que gira en torno al mundo del deporte, pero que a su vez se ramifica en una filosofía de vida basada en el cuidado del cuerpo, sin olvidar la salud, belleza y bienestar, creando un espacio único y diferente en Valladolid.

CDO Covaresa es un centro multigeneracional donde hay espacio para adultos, jóvenes y niños, con un amplio abanico de posibilidades y actividades preparadas para cubrir las necesidades de sus usuarios de la mano de un estupendo equipo de profesionales e instructores. Además, el centro asume compromisos firmes como el establecimiento de cuotas económicas, emprender y colaborar con proyectos solidarios y ser un centro modelo de sostenibilidad y respeto por nuestro entorno.

Dentro de sus instalaciones, destaca su amplia sala de Fitness (la más grande de Castilla y León) que acoge las más novedosas maquinarias cardiovasculares y de tonificación muscular, el Estudio de Pilates Pilates, seis salas dedicadas a las actividades dirigidas, una sala dedicada a la práctica de Cycle (con más de 100 bicicletas), una sala dedicada a la práctica de Walking (actividad exclusiva en Cdo Covaresa).

No conviene olvidar su área de Agua, formada por seis piscinas (cuatro cubiertas y dos exteriores) y su zona de Spa. El área de Pádel con siete pistas (tres de muro cubiertas, dos de cristal cubiertas y dos de muro descubiertas) y la pista de Hielo que abre sus puertas seis meses al año para disfrutar de sus 600 metros cuadrados de pista.

Como centro de ocio, CDO Covaresa también dispone de una zona comercial con cafetería-restaurante, departamento de salud y belleza y tiendas varias. «CDO marca la diferencia en un espacio pensado por y para ti».

Dirección: Felipe Sánchez Román, s/n (esquina Ctra. de Rueda), 47008 Valladolid.

Teléfono: 983 114 131

e-mail: info@cdocovaresa.es

Web: www.cdocovaresa.com

Facebook: /CdoCovaresa

Twitter: @cdo_covaresa

JAVIER GARCÍA ENTRENADOR PERSONAL

Javier García, entrenador personal, ayuda a mejorar el nivel de vida a través del arte del ejercicio físico, con el desarrollo de entrenamientos de calidad pautados y adaptados a las necesidades y las posibles limitaciones de cada persona, sin dejar de lado la seguridad. En su centro de entrenamiento de la calle Paulina Harriet, 2, trabaja de dos formas: o bien de manera individual o bien en grupos semiprivados reducidos, desde dos hasta seis personas, adaptándose siempre a las posibilidades físicas de cada una de ellas.

El trabajo adaptado y pautado que realiza Javier García comienza con un conocimiento previo de cada persona, continúa con una primera sesión y, posteriormente, con la elaboración de un programa completo de entrenamiento de calidad, que permita alcanzar los objetivos fijados por el cliente de la forma más saludable, más segura y eficaz.

La profesionalidad de Javier García se pone al servicio de cada persona, desde niños, hasta 'jóvenes' de 80 años, y desde población sana a población con patologías, con el fin último de que todos cumplan sus objetivos y consigan mejorar la calidad de vida con el ejercicio.

Dirección: C/ Paula Harriet, 2, 47006 Valladolid.

Teléfono: 616 828 042

Web: www.javiergarciaentrenadorpersonal.com