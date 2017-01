Un macrobotellón causa graves desperfectos en el Campo Grande

Este es el Pais donde vivimos. Donde el alcohol es lo importante para salir y pasarlo bien tanto para crios como para adultos ( penoso ). Esto es un fracaso de TODOS y es para hacerselo mirar. Asi vamos, como el culo cuesta abajo y sin frenos en este Pais. Y si encima le sumas la excesiva tolerancia y la falta de castigos ejemplares en un Pais donde esta demostrado que la educacion no vale o no se quiere dar ya apaga y vamonos. Aqui solo se aprender a base de multazos o trabajos forzados. Se arreglaba rapidamente si de verdad quisieran.

Con este alcalde no me estraña, claro sabiendo quien le apoya no me extraña, cuanto sub...