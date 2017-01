Valladolid cerró 2016 con cuatro mil afiliados más y una caída del paro hasta cifras de 2009

ya borrais comentarios que no son de vuestro agrado....

Que, y ahora donde están todos los detractores de Óscar Puente?? Cuando despiden a alguien es culpa suya y cuando se genera más empleo no??!!. Seamos un poco más objetivos y dejemos políticas e ideologías de lado.

Venga, a ver lo que tardan los notas en insultar y criticar un comentario, desde aquí aviso: no me gusta rebajarme al nivel de algunos que no saben debatir sino insultar.