Estos son los posibles escenarios para acoger los conciertos de San Pedro Regalado

Habrá novedades este año en las fiestas de San Pedro Regalado. El Ayuntamiento ha decidido adelantar la celebración de la Feria de Libro a la primera quincena de mayo (del viernes 5 al domingo 14), precisamente para que la cita literaria coincida con los festejos del patrón. Y al mismo tiempo, ha acordado mantener la ubicación que la cita literaria –con la bendición de los libreros– ya estrenó el año pasado en la Plaza Mayor. Este movimiento de fechas obligará a buscar nuevos emplazamientos para las actividades que habitualmente se celebraban en torno al 13 de mayo a los pies de la estatua del conde Ansúrez. Y no son pocos:la degustación del dulce de la corona que organiza la asociación de confiteros, los conciertos, el folclore castellano...

Portugalete –que el año pasado ya acogió la feria del disco y varios festivales de baile– se perfila como el principal destino para muchas de las actividades que hasta ahora tenían lugar en la Plaza Mayor y que tienen que buscar nuevo emplazamiento para dejar libre el espacio para la Feria del Libro. Es el caso de las actuaciones vinculadas al Día de las Casas Regionales y a las danzas castellanas, uno de los reclamos tradicionales de los festejos de mayo.

Similar a la actuación de Abrahan Mateo

El otro gran foco de la fiesta sería la playa de las Moreras. Es algo que todavía no está cerrado y en lo que trabaja el Ayuntamiento, pero esta zona podría acoger el concierto de las fiestas. La intención municipal es ofrecer por San Pedro Regalado una actuación con un perfil similar al que Abraham Mateo acercó a Valladolid el pasado 13 de mayo: un cantante enfocado al público juvenil. En este sentido, entienden desde el Consistorio, las Moreras sería un lugar idóneo (allí ya se celebran, por ejemplo, los conciertos de San Juan).

En todo caso, lo que está claro es que la Plaza Mayor se reservará durante esos días para la Feria del Libro. La concejala de Cultura, Ana Redondo, desveló ayer la apuesta por hacer coincidir esta cita literaria con San Pedro Regalado. «La Feria del Libro celebrará su edición número 50 y además estamos en el bicentenario de Zorrilla», explica Redondo, quien argumenta que este es el año idóneo para vincular este acto con las fiestas del patrón. «Buscábamos una fecha señera para Valladolid». Si funciona bien, no descartan incluso que este matrimonio se mantenga en el tiempo. Lo que se ha descartado por completo es repetir en sucesivas ediciones la experiencia del año pasado, cuando se programó la Feria del Libro (del 10 al 19 de junio)de tal modo que coincidiera varios días con la de Madrid. «No fue una apuesta óptima», reconoció Ana Redondo.«Las editoriales y los autores prefirieron no duplicar esfuerzos y no tener presencia en las dos».