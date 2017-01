Un nuevo atropello en Valladolid eleva a ocho las víctimas en nueve días

Hoy no ha sido en Valladolid, pero estaba yo esperando para incorporarme a una rotonda y venía un coche de la policía municipal. Venía por el carril interior, por lo que yo pensé que iba a cambiar de sentido, pues no, sin dar los intermitentes sale por la primera salida que se encuentra. Me pongo detrás de ellos y las siguientes tres rotondas las hizo igual de mal. Cuatro de cuatro rotondas mal hechas por la policía municipal. ¿Cómo va a conducir la gente si los que deberían dar ejemplo lo hacen así? Repito que no ha sido en Valladolid, pero estoy viendo una falta de respeto entre todos, muy lamentable. Da igual conductores, peatones, ciclistas, ... parece que todos tenemos derecho a todo en todas partes, y así pasan estos accidentes.