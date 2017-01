El mundo del vino despide a Pascual Herrera

Lunes, a las 10:00 horas de la maána. Una inusual afluencia de público llenaba este lunes la capilla del tanatorio El Salvador, donde se celebraba una misa comunitaria por cinco fallecidos, entre ellos el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales, Pascual Herrera.

Pascual Herrera nos dejaba el domingo a consecuencia de un infarto y gran parte del sector vitivinícola de Castilla y León se dio cita para despedir a un hombre tan carísmatico y querido. Destacaba la presencia de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, de quien Pascual Herrera era vecina en Fuensaldaña; del secretario general, Eduardo Cabanillas; del director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, Jorge Morro; y del periodista Fernando Lázaro, subdirector de Promoción y Calidad del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

También el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, muy vinculado desde su infancia y juventud con la comarca vitivinícola de Cigales, quiso acercarse al tanatorio; al igual que el anterior presidente de esta institución provincial, Ramiro Ruiz Medrano. La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redonda, estuvo presente para dar el pésame a los familiares amigos.

Los cinco hijos de Pascual Herrera y sus exmujeres pudieron sentir el apoyo y el cariño que profesan los viticultores y bodegueros al que fuera durante 23 años director de la Estación Enológica de Castilla y León, con sede en Rueda, desde donde promocionó la investigación y la modernización del sector. Entre los asistentes se pudo ver al enólogo y director técnico de la bodega ribereña Hermanos Pérez Pascua, José Manuel Pérez Ovejas; Elisa Fernández, hija de Alejandro Fernández, gran amigo de Pascual Herrera; e Iván Sanz Cid (Dehesa de los Canónigos); y al presidente de la Asociación Vino de Cebreros, Rafael Mancebo, una agrupación que está a punto de conseguir la decimotercera denominación de origen para Castilla y León.

Por supuesto, no faltaban los vocales, tanto viticultores como bodegueros del pleno del Consejo Regulador de la DO Cigales, y el gerente de la misma, Raúl Escudero. Entre los bodegueros de Cigales, estuvieron Inés Muñoz (Hiriart), Tomás Jurio (Finca Museum), Ignacio Príncipe (César Príncipe); Feli Salas (Hijos de Félix Salas) y Enrique Consejo (Bodegas Concejo); así como el gerente de la Ruta del Vino Cigales, Miguel Ángel García, a la que el presidente de la DO prestó todo su apoyo.

Todos ellos despidieron al hombre del vino. De hecho, sobre su ataúd un amigo colocó una de sus ultimas obras, una botella de Finca Herrera, que se perfilaba sobre un fondo de decenas de ramos y coronas de flores.

Los restos sin vida de Pascual Herrera serán conducidos hoy hasta su localidad natal, Burguillos, en Toledo, donde el presidente de la Denominación de Origen Cigales descansará junto a sus padres y sus abuelos.