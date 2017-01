El Ayuntamiento baraja ubicaciones distintas a la Plaza Mayor para los conciertos en San Pedro Regalado

Para todos aquellos que critican no poder entrar en el recinto pingüinero, recibiendo éste dinero público: El Ayuntamiento pone más de 2M? para Seminci, Cuando se hace una Expo u Olimpiadas, se pone dinero público, se trajo a Michael Jackson, Julio Iglesias etc etc y nadie entra gratis a los estadios olímpicos, teatros o salas.





Ya basta de soltar la tontería de "como lo pago con mis impuestos tengo derecho a entrar". Pues no, si quieres entrar pagas como pagas para subirte al bus, que también recibe dinero público.