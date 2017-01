La Diputación declara 30 inmuebles en ruina

La Diputación de Valladolid ha declarado en ruina 30 inmuebles de la provincia y ha ordenado actuaciones en otros 15 a través de su Plan de Gestión de Ruinas al que se han adherido un total de 188 municipios, según ha explicado este lunes la diputada de Asesoramiento Local, Natividad García.

En concreto, como ha explicado García, entre 2014 y 2016 la institución provincial ha actuado en más de 48% de las 304 solicitudes de los ayuntamientos que se han admitido para lo que se ha destinado un total de 89.500 euros.

La diputada ha detallado que las actuaciones impulsadas desde la Diputación se desarrollan a petición de los ayuntamientos y consiste en la tramitación de los expedientes de ruina, órdenes de ejecución subsidiaria cuando los propietarios no las ejecutan y el cobro de los propietarios de los gastos que se generen en este último caso.

«Desde la Diputación realizamos un servicios que es competencia municipal pero que, en ocasiones, no puede ser afrontado técnica y económicamente por los ayuntamientos con menos recursos», ha reseñado.

Como ha detallado la diputada 188 municipios de la provincia -23 de menos de 1.000 habitantes- se han adherido al Plan de Ruinas a través de un acuerdo plenario municipal de encomienda de gestión a la Diputación de Valladolid y una delegación a Reval para la liquidación y recaudación de los gastos generados.

A partir de estas encomiendas de gestión el servicio de asesoramiento local de la institución ha recibido 321 solicitudes de actuación por parte de los ayuntamientos, sólo 17 de ellas se han rechazado por no reunir los inmuebles los requisitos exigidos o porque no han subsanado en plazo los defectos de forma de la solicitudes. No se admiten los inmuebles que están en suelo urbanizable o rústico, no los que son de propiedad pública o las bodegas.

Tercera fase

La tercera fase del procedimiento es la propia tramitación del expediente por parte de los servicios técnicos de la Diputación de Valladolid que comienza con una visita de inspección al inmueble correspondiente informe técnico que sirve de base para tramitar el expediente de ruina y la orden de ejecución.

Una vez resuelto y declarada la ruina o de orden de ejecución, se notifica al particular qué tipo de actuación tiene que realizar sobre el inmueble. En concreto, a fecho 30 de diciembre de 2016, se han resuelto definitivamente 30 expedientes de ruinas y hay 10 en tramitación y se han resuelto 15 expedientes de órdenes de ejecución y hay otras 9 en tramitación.

Cuando los propietarios no realizan las actuaciones ordenadas en las declaraciones de ruinas entra en funcionamiento la ejecución subsidiaria. En este punto se han ejecutado de forma íntegra cinco expediente y hay otros cinco que sólo están a falta de ejecutar la demolición y otros cuatro con expedientes en trámite.

Los municipios que se encuentran en esta fase de ejecución subsidiaria son Cabreros del Monto, Casasola de Arión, Castrillo Tejeriego, Castronuño, Fresno el Viejo, Pozal de Gallinas, Valdenebro de los Valles, Villanueva de San Mancio y Villavaquerín.