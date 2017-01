Adif rechaza las acusaciones de Saravia

Sr. Saravia queda muy feo el echar la culpa a los demás DEL FRACASO DEL SOTERRAMIENTO, algo que ya sabía usted.

1º Usted dice que habría que hacer un REFERENDUM, ya sabemos el dicho. Prometer hasta meter, una vez metido, nada de lo prometido.

2º Las ocurrencias de Oscar Puente, propiniendo a adif que saben más que él, soluciones irrealizables, pues oiga llega el tren a la estación y que se dé la vuelta, y le dijeron eso acumularía muchos retrasos. Gran idea.

3º Después reuniones con la ministra a ver si caía el milagro que se lo pagaran, dijeron que nanay. Que espabilen.

4º Yo hasta el momento no he oido una sola solución coeherente del ayuntamiento, por qué, porque CUESTA UN DINERAL, MONSTROUSO, y para eso hay que FIJAR POBLACIÓN GENTE QUE PAGUE IMPUESTOS Y ASÍ SE PODRÌA PAGAR. Mientras se vayan más empresas de las que abren hay cosas que son imposibles, por favor NO ENGAÑEN A LA GENTE SI NO SABEN DEL TEMA, ya tuvimos al PP MAREANDO LA PERDIZ CUANDO PUDO HACERLO Y NO LO HIZO, POR QUE LE FUE GRANDE.