Los trabajadores de Auvasa salen a la calle

Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy os debo una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a pagar, que yo como alcalde vuestro que soy os debo una explicación y esa explicación que os debo os la voy a pagar, que yo?





Yo no sé si os habéis enterao todavía que el señor alcalde os debe una explicación, y por si no os habéis enterao aquí estoy yo para deciros que no solamente os debe eso sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo y disciplina con el que habéis acatado tus órdenes,demostrando con ello el heroísmo sin par de este pueblo que os vio nacer para orgullo del mundo entero







¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? (?) Ni D. Luis ni narices ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? Hacer el indio, ante esos indios. ¿No hay nadie que tenga un poco de dignidad, de orgullo?...mequetrefes?







Bienvenido Mr. Marshall Genial.