La huelga de Auvasa comienza a irritar a los usuarios

El conflicto laboral en Auvasa que salpica a miles de usuarios parece enquistado. El Ayuntamiento está dispuesto a dialogar siempre y cuando se suspendan los paros convocados, mientras que el comité de empresa asegura que agotará el calendario de huelgas parciales pactado. Hoy jueves está prevista la quinta jornada y una manifestación. Los paros del pasado martes, según el comité de empresa, fueron secundados por el 75% de los conductores por la mañana (de 13:00 a 15:00 horas) y por el 85% por la tarde (de 18:00 a 20:00 horas).

En medio, los usuarios, a quienes ambas partes piden disculpas, utilizaron las redes sociales para criticar retrasos en los servicios más allá de las horas de paro y su irritación emìeza a ser patente. El comité ya advirtió de que los conductores que secunden las huelgas parciales están obligados a dejar el vehículo en cocheras veinte minutos antes de la hora de inicio del paro, lo que supone no recoger viajeros en ese tiempo previo al paro. Las horas elegidas para los paros son, además, las de mayor pico de afluencia de usuarios.

El alcalde de Valladolid reitera que está dispuesto a dialogar y buscar soluciones, pero no «bajo presión», por lo que pide que se desconvoquen los paros. Óscar Puente insistió en que su obligación como alcalde es «buscar soluciones que mejoren el servicio, pero no tapar los conflictos a golpe de dinero, como se ha hecho hasta ahora. Estoy aquí para aportar soluciones, no para tapar. Es un error ir a más costes si no cambian los ingresos y no se mejora el servicio», explicó.

José Luis Bustelo, miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras, dijo ayer que no cambiarán el calendario de huelga y que esta situación no se habría producido si «hubieran cumplido el acuerdo firmado en 2015 y ratificado en noviembre pasado sobre la distribución de la jornada laboral. Si hace un mes creían que era posible mantener esa distribución de turnos, no es nuestra responsabilidad que ahora quieran incumplirlo», y añadió que «la huelga es un derecho y la forma que tenemos para que no se vulnere lo firmado».

Reconoció que el conflicto no es salarial ni de mejoras de condiciones y que con la plantilla actual «pueden cumplirse los turnos planteados. No pedimos más contratos, es la excusa que dan ellos», añadió. Respecto a la posibilidad de que con los turnos de trabajo que propone el comité se perjudique a los trabajadores acogidos a reducción de jornada, Bustelo dijo que «esa situación era conocida cuando se ratificó el acuerdo, y no pareció que la empresa lo tuviera en cuenta. En Auvasa hay dos personas que no saben gestionar, y es a ellos a quienes deben pedir responsabilidades», dijo.

El acuerdo supuestamente incumplido establece que como norma general «se procurará» distribuir un máximo de cinco días de trabajo un mínimo de dos días de descanso. Al parecer, esto se ha procurado pero ha aumentado un ciclo más de media en relación al año anterior.

consecuencias Preocupación entre los comerciantes Los comerciantes lamentan que los paros de Auvasa hayan repercutido en la afluencia de clientes a las tiendas en una fechas, las navideñas, que para el sector son cruciales para cerrar el ejercicio antes de las rebajas. Desde Avadeco explican que no pueden determinar en qué medida afecta la huelga a las ventas, pero sí señalan que el recorte de servicios de autobús perjudica al sector porque gran parte de los consumidores se desplazan en este transporte público para realizar las compras navideñas. Avadeco lamenta la elección de estas fechas para plantear una huelga porque «las ventas están siendo flojas y todo influye. No es una campaña navideña como la de otros años y esta viene ya lastrada por las ofertas que se llevaron a cabo en noviembre por el ‘black friday’», señala Luis del Hoyo. Tanto Avadeco como Fecosva confían en que esta semana se puedan recuperar las ventas mínimamente.

Arturo Barrull, del sindicato CTA, mayoritario en el comité, que está formado por CTA, CC OO, CSIF y UGT –que no secunda el paro–, explicó que tras la finalización de la huelga parcial se convocará a los empleados a una asamblea y se adoptarán las medidas a seguir.

Los gastos de personal en Auvasa aumentaron el doble desde 1997 hasta 2015, al pasar de 11,1 millones de euros a 21,5, aunque la plantilla ha crecido el 20% en este tiempo: de 287 conductores a 359. El presupuesto total de Auvasa es de 28 millones de euros, de los que en 2015 se obtuvieron por venta de billetes 14,3 millones, por lo que fue preciso subvencionar la sociedad con 13.2 millones de euros. Esta partida era de 5,7 millones en 1997. El número de usuarios prácticamente se mantiene inalterable en estos 18 años (supera los 25.000), tiempo en el que la flota ha pasado de 112 vehículos a 150.