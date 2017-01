Un herido astropellado por un autobús urbano en Valladolid

Menos mal que están de huelga y circulan pocos buses, que si están al 100% menuda masacre nos hacen. Dejando la broma, que se recupere el señor lo antes posible, y como no explica de quien fue la culpa, que al chófer tampoco le entre mucha angustia, ya que en estos casos, aun no teniendo la culpa, siempre sale tocado el conductor, no quiero ni imaginar teniendo la culpa como se puede sentir el chófer. Que se recuperen todos, y que quede en un susto solo.