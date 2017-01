El comercio adelanta las rebajas para salvar la campaña de Navidad

No lo hicieron, eso sí, con un horario unificado. Hubo tiendas (las menos) que abrieron a las 10:00 horas, como en una jornada habitual, pero otras no lo hicieron hasta bien avanzada la mañana (la mayoría a las 11:30 e incluso a las 12:00 horas), ya que la mayor afluencia se produjo a partir del mediodía y, especialmente, por la tarde.

durante muchos años han tenido el monopolio del comercio, teniendo que aguantar en muchos casos malas caras y sus malas artes comerciales.

se les lleva avisando desde 1988 que las cosas estaban cambiando, el corte ingles fue el primer aviso de lo que estaba por llegar, y en los años siguientes fueron incapaces de luchar contra una competencia que se haría cada vez más feroz.

llevamos 28 años de llantos por parte del pequeño comercio, sin la más mínima gana de avanzar para luchar por sus negocios, es mejor unirse para llorar en vez de hacerlo para buscar soluciones.

Al final van a ser más las fechas en las que hay rebajas que al revés . . . . Luego tendrán que poner las rebajas de las rebajas . . . .

Pues eso es lo que tiene que ser, comprar y consumir en el comercio y hostelería de la ciudad, que muy bien está ir a las grandes superficies pero debe haber un equilibrio.

el equilibrio se rige por la ley de la oferta y la demanda

Las tiendas abarrotadas como hace años que no se veían, y ésta gente quejándose.

Pues yo he visto a muchísima gente comprando en el centro...no? no sé, mucha afluencia de personas, muchas tapas y muchos restaurantes también hasta arriba

Estoy harto de esta gente de AVADECO. Nunca es suficiente. Todo el día llorando. A mi que no me fastidien, que hacía muchos años que no se veía tanto movimiento en las calles en Navidad como este año...Si no venden más es porque a lo mejor son muy torpes y no se saben adaptar a los tiempos de hoy.... Acabo de comprar por Internet un juguete que no se encuentra aquí en una tienda Online de una juguetería de Cáceres, y en 15 minutos ya me han pasado el localizador de Seur.

efectivamente. renovarse o morir... estos prefieren la tercera vía, la del llanto y el torpedeo del progreso. me extraña que no sigan usando romanas en los comercios y haciendo las notas manuscritas

Yo fui de los que compre en el black friday varios articulos de cara a estas fiestas a unos precios que ya no puedo encontrar, y no me arrepiento de haberlo hecho. muchos comercios deben actualizarse y pensar que ya no estamos en 1950. El comercio por internet esta en vanguardia y cada vez son mas empresas las que se suman a este tipo de transacciones aumentando asi su volumen de negocio. Quedarte esperando ventas detras de un mostrador es ir por mal camino.

Cuando no haya nadie detrás de un mostrador , le reclama ud a la pantalla del pc y a la teleoperadora a la que menospreciara y criticara por no poder/saber ayudarle desde Sudamérica . . . . Así nos luce el pelo en un país de viejos

Esa demagogia esta muy vista ya. Yo compro muy asiduamente usando internet y nunca he tenido problema en descambiar algun producto defectuoso o que no me ha convencido. Y si lees bien, lo que digo es que no SOLO hay que vender en tienda, sino abrir a otras opciones de venta que ya estan siendo muy usadas en nuestro mundo.

el día que descubras las bondades de amazon y la eficiencia de su servicio de atención al cliente fliparás en colores

Lo que esta claro que el Black Friday se inventó hace años en Usa para no comprar en navidades y reyes , ya que ellos no tienen estas fiestas.

Pero claro somos españoles.

Queremos black...queremos navidad..queremos reyes y .... todo ..pues es demasiado para el bolsillo

El black friday se invento precisamente para quitarse los restos de stock de cara a la campaña de navidad.

Pero oye, hay que meter la cuña aunque sea inventándose cosas

Para quitarse los restos y meter producto nuevo para navidad, quería decir

restos del stock? yo he comprado tres productos electronicos a un precio bastante bueno, productos que siguen en mercado y para nada estan "obsoletos". No digo que no haya tambien "liquidacion" en el black friday, pero para eso hay que saber buscar los productos.

Yo hablo del concepto original. En que ha derivado es otra historia

disculpa, te entendi yo mal.