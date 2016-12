Julio Iglesias, Michael Jackson y Elvis en Valladolid

Tres espectáculos tributo a Julio Iglesias, Michael Jackson y Elvis Presley llegan a Valladolid desde esta misma tarde, de la mano de la productora local Mundotributo Producciones, asentada en Fuensaldaña, con el escenario del teatro Cervantes como tribuna para disfrutar de tres magníficos montajes, perfectos para todos los públicos y disfrutar en familia. Son los responsables del montaje tributo a Queen que actuó con motivo de la fiesta del día del orgullo gay en nuestra ciudad.

La productora vallisoletana tiene «doce formatos similares en movimiento por toda España con gran éxito de público, taquilla y crítica, totalmente en directo y con artistas que interpretan con calidad las imitaciones de tan afamados cantantes», explica Jorge Prada, gerente de la productora, quien añade que «lo pasaremos bien seguro». Los espectáculos tienen un precio de 20 euros y las entradas se pueden adquirir en taquilla, lógicamente, y a través de www.mundoentradas.com, y en la web del teatro www.teatrocervantesva.com. Comenzarán a las 20:30 horas, salvo el de Elvis, que dará inicio a las 21:30 horas.

Emociones. Homenaje a Julio Iglesias

Emociones rinde un homenaje a Julio Iglesias.

Emociones es un espectáculo que podrá ser disfrutado esta misma tarde homenaje a este fantástico cantante que incluye todos los grandes éxitos de su carrera como Manuela, Soy un truhan, Soy un señor, La vida sigue igual, Hey!, Agua dulce Agua salada, Por el amor de una mujer o Baila Morena entre muchas otras canciones representadas por un gran elenco de músicos de gran calidad, liderados por Benjamín J. Molinero que realiza un trabajo impecable, gracias a su puesta en escena, gestos y todo el sentimiento que Julio Iglesias ofrece en sus conciertos.

Michael Legend. Jackson Tribute

Llegará a Valladolid los próximos 3 y 4 de enero. Desde su estreno en agosto del año 2009 en la Plaza de Toros de Laguna del Duero en Valladolid, Michael Legend -Jackson Tribute- ha sido incluido con gran éxito en las programaciones festivas de más de 50 ciudades, como Gijón, Ferrol, Guadalajara, Ponferrada, Lloret de Mar, Fuerteventura o Palencia entre muchas otras. Es el show más visto en nuestro país con más de 200.000 espectadores.

Michael Legend está considerado como el mejor musical tributo a Michael Jackson en la actualidad, un espectáculo «donde podremos ver al mejor doble del mundo junto a una excelente formación musical, y a un excelente equipo de bailarines, coristas y artistas invitados, presentando un total de doce personas en escena. Un show en directo que exhibe con gran credibilidad y realismo el trabajo que Michael Jackson tenía previsto realizar en su gira de conciertos que tenía programada realizar en el año 2009 y que al tiempo anunciaba su despedida de los escenarios: ‘This is it’. Una gira que finalmente fue truncada por su inesperado fallecimiento, conmocionando al mundo entero», resume Jorge Prada.

Un espectáculo para todos los públicos que nos ofrece su repertorio más conocido, y que incluye las composiciones más emblemáticas de su carrera, como Beat it, Billie Jean, Human Nature, Thriller, Man in the Mirror o Smooth Criminal entre muchos otros éxitos y cuya venta de entradas va muy adelantada, estando ya cubiertas buena parte de las butacas del teatro.

Elvis Vive. Homenaje a Elvis Presley

Greg Miller, considerado como el mejor Elvis de todos los tiempos

Greg Miller, considerado como el mejor Elvis de todos los tiempos, aclamado por la crítica del todo el mundo, y actor en ‘Leaving Las Vegas’ junto a Nicolás Cage y Greg Miller, presenta en este espectáculo grabaciones Íntimas que muestran su relación con Elvis Presley. El artista conoció a Elvis Presley en su juventud y mantuvo una estrecha relación con él en sus últimos cuatro años de vida de Elvis Presley. Su magnífica presencia y cuidada voz han desembocado en sus reconocimientos a nivel mundial.

Ha sido invitado por los más famosos programas de televisión americana, como Tonight con Jay Leno, Te late show con David Letterman, Last Call con el recientemente fallecido Jonny Carson, Good Morning America, Prime Time Country, CNN News, ABC, NBC, etc.

El espectáculo Elvis Vive es, sin lugar a dudas, la mejor manera de conocer el trabajo que el Rey del Rock ofreció en los escenarios, ofreciendo un enfoque musical al más puro sonido en directo, junto a un artista que desempeña su papel a la perfección y una puesta en escena impecable. Será el próximo día 14 de enero, desde las 21:30 horas en el teatro Cervantes.