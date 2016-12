El Río Hortega deriva al Clínico los partos de riesgo tras la fuga de agua

El Hospital Río Hortega de Valladolid ha decidido derivar al Hospital Clínico los embarazos de menos de 35 semanas con riesgo previsible así como aquellos en los que se pueda requerir la asistencia en neonatos después de que la pasada madrugada una fuga de agua obligara a evacuar a once niños ingresados en la Unidad de Neonatos. De momento, hoy ha sido ya trasladada la primera mujer embarazada de menos de 35 semanas que tenía programado el parto.

El director gerente del centro hospitalario, Alfonso Montero, ha explicado que los partos en los que no se prevean riesgos seguirán siendo atendidos en el Río Hortega, donde, no obstante, se ha habilitado una zona de neonatos en la UCI hospitalaria para poder atender imprevistos en el caso de que surjan. «Lo previsible se enviará al Clínico Universitario y aquellos en los que no se prevean riesgos serán atendidos en este hospital», explicó.

El centro hospitalario calcula que los desperfectos materiales de la unidad estarán reparados durante las próximas 24 ó 36 horas, mientras que los sistemas que hayan podido resultar afectados (se registró un cortocircuito) «se intentará tener lo antes posible que pueden ser 50 ó 72 horas».

Un manguito de plástico

La rotura de un manguito de plástico del circuito de agua potable del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid obligó esta madrugada a trasladar a once niños ingresados en la Unidad de Neonatos y en la UCI Pediátrica. De todos ellos, cinco fueron llevados a la UCI del propio centro, donde se ha habilitado una UCI neonatal, tres fueron trasladados a planta con sus madres y otros tres derivados al Hospital Clínico (dos a la UCI pediátrica y uno a la Unidad de Neonatos).

Según informa la Consejería de Sanidad, la jefa de la guardia dio aviso a la 1:45 horas de la madrugada de una fuga de agua en el pasillo de la Unidad de Neonatos, en la que se encontraban ingresados once niños. Los Bomberos tuvieron que cortar la iluminación de esta zona del centro hospitalario, pero no el suministro de electricidad del equipamiento tecnológico. No obstante, ante el riesgo de que también tuviera que llevarse a cabo esta segunda medida, se decidió evacuar a los niños ingresados en la planta pese a que el hospital cuenta con dos horas de autonomía si se produce un corte eléctrico.