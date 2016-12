El alcalde de Villalón se compromete a reconocer la trayectoria de Antonio Piedra

Antonio Piedra, director de la Fundación Jorge Guillén y exregidor en Villalón, será nombrado Hijo Adoptivo por el Pleno de la localidad villalonesa en el mes de marzo. Lo garantiza con rotundidad su alcalde, José Ángel Alonso, quien asume su compromiso con el nombramiento y quien se muestra convencido de que, pese a dar libertad de voto a sus concejales, la distinción saldrá adelante. El alcalde quiere así despejar dudas sobre el posicionamiento que el Partido Popular en Villalón tiene con respecto al nombramiento de Hijo Adoptivo (–que no predilecto, al no ser nacido en la localidad–, especifica) del director de la Fundación Jorge Guillén y colaborador de El Norte de Castilla después de que el pasado martes no incorporara en el orden del día una moción del PSOE para reconocer la trayectoria y vinculación de Piedra con la localidad. «Que no se incluya en el orden del día no quiere decir que no queramos hacer el nombramiento, sino que lo queremos hacer de forma legal, tal y como nos han asesorado nuestros servicios jurídicos», especifica el alcalde, José Ángel Alonso.

Procedimiento

La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista se basaba en el artículo 190.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que especifica que estarán facultados para acordar este tipo de nombramientos los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos y consejos insulares. Si bien, según especifica el alcalde, y a tenor de lo aconsejado por sus servicios jurídicos, es preceptivo elaborar y aprobar un reglamento de honores y distinciones que regule «de forma específica todo lo que concierne a este nombramiento, para por ejemplo poder añadir la entrega de las llaves de la ciudad o cualquier otra distinción que consideremos». Un reglamento que, según recuerda el alcalde villalonés, el propio Grupo Municipal Socialista solicitó en un ruego que se elaborara «porque decían que si no, no podríamos conceder este reconocimiento a Antonio Piedra».

nombramiento Antonio Piedra: "Ya me siento hijo de Villalón" Antonio Piedra sonríe. Se aleja de polémicas y se acerca a sus vivencias. Porque más allá de las ciento y pico llamadas que ayer recibió para interesarse por si habría o no nombramiento en Villalón, el director de la Fundación Jorge Guillén no hay nada que pueda mermar su sentimiento de villalonés genuino, como se autodefine. «Desde hace muchísimos años, donde quiera que he ido, por medio mundo, siempre he dicho que soy de Villalón», dice como prólogo a sus sentimientos por la «Tierra de Campos infinitamente». Asegura que si el nombramiento sale finalmente adelante, se sentirá profundamente agradecido, pero que si no se lleva a cabo, se seguirá sintiendo villalonés. «Aquí tuve mi primer destino docente que resultó único e irrepetible, aquí empezó la felicidad familiar y eché las únicas raíces con referencia a un lugar como patria chica. Es algo real y profundo y no tiene nada que ver con que me nombren o no hijo de Villalón, porque lo soy igual, soy constitutivo y no retórico».

El alcalde señala así que en el próximo pleno ordinario, que se celebrará en el mes de marzo, se llevará tanto el reglamento de honores y distinciones como el nombramiento de Hijo Adoptivo a Antonio Piedra. «Su trayectoria es impresionante y que a nadie le quepa duda de que vamos a someterlo a votación en el Pleno», dijo con rotundidad.

No obstante, el Partido Socialista solicitó ayer que se celebre un Pleno extraordinario para poder votar la moción que presentaron a la sesión del pasado martes y que no se incluyó en el orden del día.

En esa propuesta el portavoz, Javier González Trapote defiende ese reconocimiento por la vinculación de AntonioPiedra con Villalón de Campos desde que llegara a la localidad para ser profesor.