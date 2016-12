Cinco heridos en dos accidentes en Delicias y San Cristóbal

La capital ha sido el escenario hoy de dos accidentes de tráfico, que se han saldado con cinco heridos, en Delicias y el polígono de San Cristóbal. El primero ha tenido lugar a las 14:00 horas en el paseo de Farnesio, donde dos coches han colisionado por alcance a la altura del número 31, en el carril en sentido a la avenida de Segovia. Dos mujeres de 22 y 40 años, D. S. P. y A. C. M., y un hombre de 48, C. S. V., han sido atendidos por lesiones leves. Dos horas después, esta vez en la calle Topacio, ante la planta de Dulciora, un todoterreno y un monovolumen han chocado frontolateralmente al realizar uno de ellos una maniobra de giro hacia la calle Cobalto e invadir el carril contrario. Los dos conductores, J. A. A. y J. C. G. S., de 31 y 60 años, han sido evacuados al hospital con pronóstico reservado.