María Yolanda Charlín, su esposo y un colaborador, condenados a seis años y diez meses de cárcel

La Audiencia de Valladolid ha impuesto penas de seis años y diez meses de prisión a la 'Charlín' María Yolanda C.M, su marido Walter V.R. y su colaborador Víctor Ramón D.P, con motivo de la detención de que fueron objeto en diciembre de 2013, junto con otras seis personas que ya habían pactado sus penas, tras cerrar un pedido de 6 kilos de heroína previamente elaborados en el primer laboratorio de esta sustancia descubierto en España, concretamente en un chalé de la localidad vallisoletana de Fuensaldaña.

En su fallo, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valldolid entiende probada implicación de los tres acusados en un delito contra la salud pública y otro de pertencia a grupo criminal, con lo que, amén de las citadas penas privativas de libertad--seis años y tres meses por el primero y siete meses por el segundo--, en consonancia con la petición del fiscal, resuelve imponerles también el pago de multas por importe de 1.400.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La resolución judicial entiende probado que el 1 de diciembre de 2013 el viaje que María Yolanda, su marido y los hijos de ambos efectuaron a Valladolid no fue para celebrar una simple comida con el principal 'cerebro' del referido laboratorio, Carlos P.H, con motivo de la supuesta amistad entre éste último y la 'Charlín', sino para cerrar un acuerdo para la adquisición de la mercancía.

Como principales pruebas incriminatorias, la acusación pública esgrimía las escuchas telefónicas practicadas por la policía en las que ese día, en el transcurso de la comida, se escuchó a Carlos P.H. ponerse en contacto con un miembro de la banda, encargado de la manipulación de la droga, para pedirle "otros seis", casualmente los 6 kilos de heroína que el 4 de diciembre de 2013 fueron ocupados por los agentes en el interior de la guantera de un coche recién salido del laboratorio y que se dirigía a Cambados con la mercancía.

Pero además, se considera a Víctor Ramón D.P. persona clave en la operación, tras recordar que fue quien días antes, concretamente el 28 de noviembre, se desplazó a Valladolid como avanzadilla para conocer el funcionamiento del laboratorio e incluso hacerse con alguna muestra con el fin de entregársela a la 'Charlín' y su pareja, y ello a pesar de que el aludido persista en que su viaje fue para interesarse por un coche de segunda mano propiedad de Carlos P.H. que no llegó a adquirir.

Las defensas habían impugnado las escuchas

Las defensas de los tres procesados no sólo habían pedido un fallo absolutorio "ante la inexistencia de prueba de cargo que permita una condena", como así esgrimió el letrado de María Yolanda, sino que impugnaron los 'pinchazos telefónicos' por no reunir los mismos las más mínimas garantías legales. Y es que para los defensores, la prueba de la Fiscalía vallisoletana se apoyaba en meros indicios y en unas escuchas que, amén de ilegales, a su entender, no eran suficientes para incriminar a sus patrocinados.

Los tres gallegos ahora condenados compartieron banquillo con otros seis acusados, cinco de los cuales ya habían llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para aceptar distintas condenas tras confesarse autores de los hechos, a excepción de Roberto S.R, el joven que conducía el vehículo que portaba los 6 kilos de heroína y que, a pesar de mostrarse conforme con el relato de hechos, no aceptó los seis años y medio de prisión solicitados para él, que finalmente han quedado reducidos a cinco años y un día de cárcel y al pago de una multa de 354.000 euros, al eximirle de pertenecer a grupo criminal y aplicarle la atenuante de drogadicción.

El global de las condenas recaídas en la 'Charlín', su esposo y el colaborador de ambos, además de la impuesta a Roberto S.R, y los otros cinco procesados que ya habían pactado una sentencia de conformidad suma un total de 65 año años de cárcel.

Los que ya el primer día del juicio reconocieron su culpa y llegaron a un acuerdo con el fiscal para lograr una rebaja de su condena son el "cerebro" de la red, Carlos P.H; su lugarteniente, Félix T.S ('Rifle'); el turco Hasan H.Y. ('Dimitri' o el 'Químico') y su hijo Sedar, ambos al frente del laboratorio de heroína en tareas de elaboración de la droga, y Nelly G.G.A ('Gabi'), compañera sentimental del primero de todos ellos.

Así, el "cerebro" de la banda ha sido condenado a nueve años y medio, frente a los 18 que pedía inicialmente el fiscal, mientras que con respecto a los cuatro siguientes--se exponían inicialmente a diez años y medio de prisión--, los tres primeros cumplirán penas de seis años y diez meses, mientras que Nelly G.G.A. ha sido condenada a tres años y seis meses de privación de libertad.