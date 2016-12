Unidos en el sector de la puericultura

Se conocieron en Barcelona, en la empresa para la que ambos trabajaban. Luego se hicieron grandes amigos y ahora comparten negocio. Ellos son Alberto García García (34) y Santiago Montalvo Alba (49), socios fundadores de Accoms, (acrónimo de Accompany Sales and Consulting, S.L.L.), una agencia comercial dedicada a la representación de marcas del sector de la puericultura. Santiago es de origen leonés, pero toda su vida laboral ha transcurrido en Barcelona. Durante quince años estuvo trabajando como croupier en el Gran Casino de la ciudad condal. Después pasó a ser director comercial de una importante empresa del sector de la puericultura. Alberto es de Valladolid y eligió Barcelona como destino para estudiar los últimos cursos de su carrera de diseño industrial. Allí encontró trabajo como jefe de operaciones en la empresa en la que trabajaba Santiago y en la que ha permanecido durante ocho años hasta que, en diciembre de 2013, decidió dejarlo todo para regresar a su ciudad natal.

Una vez que Alberto ya estaba instalado en Valladolid, estos dos amigos seguían manteniendo el contacto y durante una de sus habituales conversaciones sobre su futuro laboral, surgió la idea de montar algo juntos. «Planteamos varias posibilidades e intentamos ver cual tenía más sentido. Al final decidimos arriesgarnos y apostar por emprender en el sector que ambos conocíamos», explican. Desde el primer momento decidieron instalar su nueva empresa en Valladolid, por varias razones, «primero por costes, y sobre todo porque Alberto estaba a gusto aquí y yo no tenía problema para cambiar de ciudad. Alberto presentó su proyecto empresarial al Ayuntamiento de Valladolid y obtuvo el primer galardón en la II Edición de los Premios Retorno al Talento. «Aquello fue un gran impulso. Saber que contábamos con ese respaldo, nos hizo confiar todavía más en nuestro proyecto», comenta. En abril de 2014 Santiago ya se había instalado en la capital del Pisuerga para iniciar los primeros trámites para constituir la empresa y comenzar con la búsqueda de proveedores, a algunos de los cuales, ya conocían desde hace tiempo. Una de las primeras decisiones fue la forma jurídica de la empresa. Optaron por una S.L.L. en la que ambos figuran como socios trabajadores. «Lo más complicado de todo fue sobrevivir al primer año. Poner todo en orden y hacernos visibles en el mercado fue muy complicado. Empezar con cero clientes pero muchos gastos es algo que asusta, pero poco a poco, con mucho esfuerzo y gracias a nuestro profundo conocimiento del mercado y del sector, fuimos captando clientes y todo se fue afianzando», aclaran estos emprendedores.

Esta agencia comercial de puericultura ofrece soluciones de colaboración entre los puntos de venta y las importantes marcas internacionales que representa (B2B). Su primera ubicación fue en el Polígono Argales, pero a los seis meses, decidieron ampliar su almacén y se trasladaron a la calle Plata, en el Polígono San Cristóbal. «Centralizamos marcas belgas, holandesas e italianas y vendemos a tiendas especializadas de toda España, Portugal y Andorra. Nuestras principales marcas son Chilhome para mobiliario y puericultura estática, Koelstra para puericultura rodante, 5Dot que está especializada en sillas de auto y Línea MammaBaby para productos de higiene y cosmética infantil, entre otras», subrayan ambos.

Desde la puesta en marcha de Accoms, la actividad comercial ha sido extraordinaria. Actualmente estos dos socios y amigos cuentan con una red de nueve agentes comerciales externos, repartidos por zonas geográficas.

En plantilla tiene además, una administrativa y un operario de almacén. «El nuestro es un sector amable y bonito para trabajar en él. Hay que entender que el público final es muy sensible, ya que son personas que van a ser padres o acaban de serlo y por ello son más exigentes en cuanto a la calidad de los productos. Pero nosotros no tratamos con particulares, sino con las tiendas especializadas. Tenemos claro que hemos conseguido hacernos un hueco en el mercado por la calidad, por la rapidez, el servicio y nuestra flexibilidad. Lo cierto es que no solemos utilizar las palabras ‘clientes’ y ‘proveedores’, para nosotros todos ellos son colaboradores, porque hemos logrado crear una relación con todos ellos excelente y muy cercana», expone Santiago.

En cuanto al reparto de tareas, afirman que hay mucha confianza entre ambos y que en el día a día se complementan a la perfección. «Los dos hacemos de todo, pero yo me encargo más de la parte de comparas y Santiago de las ventas», explica Alberto. Aprovechan el poder de conectividad de las redes sociales para dar a conocer sus productos y las marcas que representan.

Para Alberto y Santiago, emprender ha supuesto un gran reto que han asumido con ilusión y gran responsabilidad de trabajo. «Antes teníamos que limitarnos a hacer las cosas como se nos pedía. Ahora, en cambio, trabajamos haciendo todo de una manera que nosotros consideramos más conveniente».