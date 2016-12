Detenida una pareja por desvalijar el piso de alquiler donde residían

Esto sigue sucediendo porque tenemos políticos que deciden leyes como ellos, blanditas y bienpensantes, y así nos va a la clase media. Trabajando y pagando impuestos, cada día más, para que todos estos se sigan aprovechando del esfuerzo ajeno cual piojos y garrapatas. Listado de inquilinos sinvergüenzas y morosos YA! Y... ¿que te llevas hasta el yeso de las paredes? Pues a reponerlo hasta el último detalle con trabajo y esfuerzo, aún así será menor que el daño causado. Varazo va, varazo viene...

Esto es el capitalismo ¿o no os habíais enterado? Las leyes están para proteger a los ricos. Estas cosas a los ricos no les preocupan, son problemas entre pobres. Las leyes están para proteger a los bancos, a los capìtalistas, que exigen y consiguen lo que ellos llaman, "seguridad jurídica". Convierten en capital el producto de nuestro trabajo y luego reclaman el derecho al beneficio, y la seguridad de ¿su capital? aunque sea a costa de todo y de todos. Los demás no tenemos leyes que nos defiendan, solo que cumplir bajo severos castigos y penas. Los ricos y los ladrones están exentos de cumplir la ley.

Para los pijos "anticapis" de Podemos no tenía usted rival, que discurso, que grande, si yo tuviera 20 años menos, no de edad sino de experiencia en la vida, me habría convencido.

O sea, tú tienes capacidad por que has ahorrado y no has dilapidado el sueldo que has ganado, compras un piso y en vez de tenerlo cerrado lo alquilas para que personas que no han podido tener tu suerte, puedan tener una casa. Esa gente, en vez de mantenerle y pagar lo que les corresponde, te dejan de pagar y te revientan el piso.

¿Y ES UN PROBLEMA DEL CAPITALISMO?

¿A TI QUÉ TE PASA?

que le pasa? es evidente, le falta un cromosoma

Y no se han llevado los agujeros porque no han podido.

Solucion facil y barata, con contrato legal, se pide un Aval Bancario, es un producto barato, es raro ,pero en los Bancos es de lo mas barato, como producto Bancario, sobretodo da tranquilidad y si el Banco no se fía, por que lo debe hacer el arrendador?, lo demás es solo palabreria, mejor no arrendar si no hay seguridad.

Estos indeseables, deberían pagar todos los desperfectos, mas el alquiler del tiempo y las sanciones correspondientes al delito o falta cometido según el importe total, pero no será así porque la justicia en este país brilla por su ausencia y acabaremos tomándonos la justicia por nosotros. La indefensión del ciudadano está llegando a límites "asquerosos"

venga dejaros de morder la lengua y decirlo ya. la culpa es de...

Sin comentarios, pufffff

Me imagino, que si han pasado por comisaría, deberá constar donde viven ahora estos figuras, no? Pues que adviertan lo antes posible al propietario antes de que lo desguacen!

Se debería de publicar un listado de "inquilinos insalubres, morosos e indeseables"

Seguramente ya viven en otra vivienda donde festejarán con risas y champan su hazaña .

No lo dude... qué pena... y lo peor es que hay políticos que apoyan e incluso contribuyen a estos hechos.



Y puede ser que pagada por todos gracias a los bienpensantes megaguays