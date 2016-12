Un accidente provoca un gran atasco en la A-62 a la altura de Simancas durante más de cuatro horas

Gracias Malaleshe. Lo que quiero decir, que si desvían el trafico, no tardas una hora en llegar a la salida, tardas menos. No se puede dejar llegar y llegar vehículos a un atasco, y dejar pasar salidas, taponar esas salidas por donde se puede hacer después una ruta alternativa. Si te pilla ya muy cerca del accidente y lo único que te queda es esperar, pues mala suerte. Imagínate ayer si los vehículos que llegaban desde Burgos, ya les desvían mucho antes por la N-601, o al llegar a la salida de la VA-30......hay muchas alternativas para llegar a Tordesillas, o en otro defecto a Salamanca, Medina del Campo, Benavente......sin pasar por Tordesillas. Creo que hay desidia por parte del responsable pertinente. Es verdad que ayer no era un viernes cualquiera, pero alternativas hay, y no las ponen en uso. Saludos igualmente.

Lo lamentable cuando ocurre un accidente en una autovía, son los atascos que se producen. Por un lado no habilitan un carril por el sentido contrario. Por otro lado, tanto panel en autovías y no son validos para nada. Un ejemplo, si hoy en Simancas esta cortada la autovía hacia Tordesillas ¿No se puede desviar el trafico por Puente Duero hacia Tordesillas? ¿Por Zaratan hasta Torrelobaton y Tordesillas?. Rutas alternativas hay muchas, pero la DGT no esta por la labor de desviar trafico, es mejor estar parado. Tengo experiencia en las carreteras españolas, y en alguna de estas me he visto, cuando me ocurre, me salgo cuando puedo, miro el mapa, y aunque de un rodeo, no estoy parado en la autovía. Hay carreteras alternativas, la gente no lo sabe, y la DGT no infirma.