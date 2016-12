El consejero afirma que las «incidencias» de las Urgencias del Río Hortega se ciñen a casos «leves»

Si con el sueldo de cada uno de estos cargos de gestión que no hacen nada, se paga a tres médicos, pasamos a tener la mejor sanidad del mundo con el mismo coste, y además no soportamos insultos a nuestra inteligencia.

Que no es problema de falta de plantilla? Como se llama entonces que llegues con hemorragia estando embarazada y no t atiendan durante horas porque no hay nadie en ginecología? Y q vuelvas al día siguiente y suceda lo mismo xq supuestamente están en una cesárea?

Este sr. creo o me parece que esta delirando creo que no ha pensado lo que estaba diciendo y no tener ni idea de lo que se trae entre manos mejor que desaparezca de hay y que deje trbajar a gente competente, el creo que igual quiere que esos enfermos se pasen por su consulta o la de sus amigos personas como esta no las queremos en puestos con esta responsavilidad.