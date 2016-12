Los propios médicos del Río Hortega alertan de la sobrecarga de sus urgencias

Y hay muchos que no van con cosas de urgencias.

Y si fueran de verdad la gente que tienen cosas que si son de urgencias, y no por bobadas o que son de consulta de centro de salud, pues todo iría mucho más rápido y con mejor calidad.

Hace 24 años el médico de cabecera daba cita en eldía o máximo en un día. ¿Ocurre esto ahora?, ¿Donde va la gente cuando no laatienden con la rapidez lógica en su Centro de Salud.. a Urgencias del Hospital. Lógico

Sucede que si aparecen 40 personas de pronto, un día cualquiera no va a haber medios disponibles nunca. Y si ademas lo hacen por cosas veniales pues lo complican más. Esto no es nuevo. Pero esta claro que se necesita más médicos y menos administración, aunque todo el mundo quiere de todo. Solo hace falta pagar más impuestos, no se olviden.