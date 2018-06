La Liga usa tu móvil para detectar bares que emiten fútbol pirata La app de La Liga. / RC La app de la LFP pide el acceso al micrófono y geolocalización para acabar con el fraude en las retransmisiones JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Lunes, 11 junio 2018, 14:24

La llegada del nuevo Reglamento de Protección de Datos (RGPD) ha traído bastantes sorpresas en los servicios que ofrecen muchas compañías. Unos términos y condiciones de uso que, prácticamente, eran pasados por alto por la gran mayoría de los usuarios.

La última en 'actualizarse' ha sido La Liga y lo ha hecho con toda una sorpresa. «Creamos un departamento de Integridad en el que trabajan doce personas, doce hackers contratados, no cuento a los abogados. Trabajamos en cuanto el lobby, en Washington y Bruselas. En España estamos en una fase intermedia acudiendo a los juzgados para lograr que los operadores puedan anular la señal a las urls piratas. Además, trabajamos en temas legales con la Propiedad Intelectual registrada en el Código Penal», señaló a principios de año Javier Tebas, presidente de La Liga.

Y una herramienta para combatir este problema, cree la LFP, son los smartphones. Bajo la llamada «¡Ayuda a tu equipo!», La Liga pide permiso para acceder al micrófono y al GPS para descubrir si el bar en cuestión emite el fútbol pagando una licencia o lo hace ilegalmente.

Condiciones que pide aceptar la APP. / RC

El cumplimiento obligatorio del nuevo RGPD europeo ha revelado esta práctica que la propia Liga ha confirmado en un comunicado. «Cuando un usuario se descargue o actualice la APP, el sistema operativo de tu dispositivo móvil le solicitará a través de una ventana emergente que facilite su consentimiento para que LaLiga pueda activar el micrófono y el geoposicionamiento de su dispositivo móvil. Sólo si decide aceptarlo, el micrófono captará el código binario de fragmentos de audio, con el único objeto de poder conocer si está viendo partidos de fútbol de competiciones disputadas por equipos de LaLiga, pero nunca se accederá al contenido de la grabación».

En esa misma nota, el organismo presidido por Javier Tebas puntualiza que la app «activará el micrófono y el geoposicionamiento de los dispositivos durante las franjas horarias en las que se retransmiten partidos en los que jueguen equipos de que pertenecen al organismo». No obstante, el usuario tiene la opción de revocar el acceso de la app al micrófono y a la geolocalización.

La polémica no solo se queda ahí, ya que los datos recopilados por la LFP no son del todo anónimos. La Liga explica que «los códigos no irán referidos a su nombre, sino a su dirección IP y al ID específico que asigna la app cuando el usuario se registra», por lo que pueden ser asociados a un usuario concreto.