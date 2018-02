En Google «los salarios los propone un algoritmo» para evitar brecha salarial Una empleada de Google trabaja en la sede de la compañía en Pekín. / Michael Reynolds (Efe) En cualquier proceso de selección tiene que haber una mujer entrevistando y la paridad a nivel de candidatos entrevistados EFE Madrid Miércoles, 7 febrero 2018, 11:41

La directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha revelado que en Google, como buena compañía tecnológica, "los salarios los propone un algoritmo" para evitar así la discriminación salarial en la plantilla por género. "Cada jefe recibe la propuesta de subida salarial y de salario de sus empleados en base a un algoritmo donde el sexo de la persona no forma parte del dato que se le da al algoritmo y donde lo que se considera es qué puesto tiene, qué nivel, cuál ha sido su evaluación, que objetivos tenía y cuáles ha conseguido y es el propio algoritmo propone la subida y el esquema salarial de cada empleado cada año", ha explicado.

Además, ha detallado Clemares durante un desayuno informativo en Madrid, cogen grupos y analizan si efectivamente se está produciendo esa diferencia salarial por género o no, aunque ha precisado que en los análisis que han hecho, no han detectado esa diferencia. "Si surgiera, lo que habría que hacer es profundizar y entender por qué está pasando", ha agregado.

También ha apuntado que en cualquier proceso de selección tiene que haber una mujer entrevistando y la paridad a nivel de candidatos entrevistados. "Y si no encuentras mujeres, las buscas. Y cuando buscas, terminas encontrando", ha recalcado.

A nivel de promoción, ha dicho, se revisan las ratios de promoción para comprobar si son equitativos o no y si no lo son, analizan que ocurre. "Hay que marcar un plan y estar encima para asegurarse que no se produce ninguna discriminación", ha agregado Clemares, que ha asegurado que en Google están "100 por 100 convencidos de que no debería haber brecha salarial" y trabajan para que sea así.