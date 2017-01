Un iPhone de 10 años

El 9 de enero de 2007 el carismático Steve Jobs presentaba en San Francisco el primer smartphone de Apple, un iPhone que no llegó a España pero que cambió la manera en la que se entendería el sector de los móviles. Este dispositivo revolucionó el mundo de la tecnología y convirtió a Apple en el gigante que es hoy en día, llegando a los más de 1.000 millones de iPhones vendidos en julio de 2016.

“Hoy es el día que llevaba esperando dos años y medio”, dijo Jobs al subir al escenario. Durante estos meses de trabajo, en Apple habían estado cocinando un teléfono que, aunque no fuera el primer smartphone del mercado ni el primero con pantalla táctil, sí que fue el que primero lo tuvo todo de una forma tan accesible al usuario medio y con un diseño que atraía mucho a todo el mundo.

Actualmente el 60% de los ingresos de Apple provienen del iPhone, en el que en estos diez años se ha visto una consolidación y diez generaciones de teléfonos, pero que no ha cambiado nada en lo esencial. El dispositivo no se trata más que de un rectángulo con las esquinas redondeadas, una pantalla que ocupa todo el frontal y solo un botón de inicio, otro para el volumen y el del bloqueo, así como una batería no extraíble. Nadie más en la industria ha conseguido variar tan poco sus terminales obteniendo esos beneficios.

¿El iPhone 8 en camino?

Ahora el sector y sus adeptos esperan la llegada del iPhone 8 (se rumorea que la compañía se salte la versión 7s con motivo de este aniversario o que los presente al mismo tiempo). Solo en 2015 fueron adquiridos más de 225 millones de iPhones y la duda ahora es si Apple conseguirá mantener estas ventas ya que, aunque los fallos en las baterías del Galaxy Note 7 de Samsung le han allanado el camino en el último trimestre de 2016, desde China llega Huawei pisando fuerte.

España es un caso particular, ya que iPhone solo consigue un 7,9% de la cuota de mercado de smartphones, según datos de Statista. Eso sí, el nuestro es el país de la UE en el que más gente usa el móvil para conectarse a internet. Ahora Apple necesita volver a captar a su público y a dejar a la competencia a un lado si no quiere quedarse atrás.